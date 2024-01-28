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Общество ,  
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ФНС рассказала о мошеннической схеме со счетами налогоплательщиков

Неизвестные от имени ФНС стали рассылать электронные письма о выявлении подозрительных транзакций налогоплательщика и предлагать пройти дополнительную проверку, предоставив данные «назначенному инспектору», предупреждает ведомство
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила россиян о мошеннической схеме со счетами налогоплательщиков.

Как сообщило ведомство в телеграм-канале, неизвестные от имени ФНС рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика и предлагают пройти дополнительную проверку. Для этого гражданина просят предоставить «назначенному инспектору» некоторые сведения — например, кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы. В противном случае грозят налогоплательщику замораживанием счета «до выяснения обстоятельств».

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Фото:Branislav Nenin / Shutterstock

«Pdf-скан указанного письма содержит печати и реквизиты, а контакты инспектора прикрепляются в теле электронной рассылки», — рассказали в ФНС.

Там подчеркнули, что налоговая служба не рассылает подобные сообщения, не имеет отношения к этим письмам и не звонит с предложением уплатить налоги онлайн.

«Вся необходимая информация о налогах и способах их оплаты размещена в личном кабинете налогоплательщика. На почту приходят только автоматические уведомления. Они не содержат данные сведения, а лишь напоминания, что с детальной информацией следует ознакомиться именно в личном кабинете», — напомнили в ведомстве.

В 2019 году ФНС сообщала о случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов. Гражданам стали приходить поддельные письма с требованием уплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам.

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В январе этого года МВД предупредило граждан о мошеннической схеме с оплатой товаров через Систему быстрых платежей (СБП). По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, аферисты под видом сотрудников интернет-магазина звонят покупателю после оформления заявки на приобретение дорогостоящего товара, подтверждают его наличие и предлагают оплатить со скидкой через СБП по QR-коду.

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Елена Чернышова
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