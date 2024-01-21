В МВД предупредили россиян о мошеннической схеме с оплатой по СБП
Мошенники под видом сотрудников интернет-магазина звонят россиянам после оформления заявки на покупку дорогостоящего товара, подтверждают наличие и предлагают его приобрести со скидкой при условии оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В случае согласия злоумышленник присылает в мессенджер ссылку, которая ведет на страницу с формой оплаты по QR-коду. Как только доверчивый покупатель подтверждает платеж, деньги отправляются на счет мошенника», — написала она в телеграм-канале. Официальный представитель МВД предупредила, что реализация подобной мошеннической схемы возможна в случае, когда учетные данные модераторов и администраторов сайтов интернет-магазина скомпрометированы.
В качестве мер безопасности россиянам рекомендовали общение со службами поддержки интернет-магазинов только на официальных сайтах или в приложениях. В МВД также посоветовали не переходить по ссылкам с акциями, розыгрышами и подарками в случае их размещения на сторонних ресурсах.
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