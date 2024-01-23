«Сбер» рассказал, как мошенники воруют деньги компаний через мессенджеры
«Сбер» рассказал о новой схеме мошенничества в отношении юридических лиц: мошенники обманывают компании через фейковые аккаунты их директоров в мессенджерах.
Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт руководителя компании, загружая для большей достоверности в ненастоящий профиль фото из доступных источников.
Затем с фейка мошенники начинают переписку с бухгалтером компании. После нескольких общих фраз «руководитель» просит перевести средства на указанные в сообщении реквизиты.
Если подчиненный, не замечая подмены, выполняет задачу, деньги компании уходят на счета дропов — людей, которые обналичивают и переводят похищенные кибермошенниками средства.
По словам зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, мошенники реже обманывают юридических лиц, чем физических, однако украденные суммы в этих случаях значительно больше.
«Чтобы не оказаться жертвой преступников, лучше лично связаться с руководителем и уточнить все вопросы с ним по телефону или при очной встрече», — добавил Кузнецов.
Ранее в МВД предупредили россиян о мошеннической схеме с использованием СБП.
Мошенники под видом сотрудников интернет-магазина звонят россиянам после оформления заявки на покупку дорогостоящего товара, подтверждают наличие и предлагают его приобрести со скидкой при условии оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду.
Доверчивый покупатель переходит на страницу оплаты, подтверждает платеж, а деньги отправляются на счет мошенника.
В качестве мер безопасности россиянам рекомендовали общение со службами поддержки интернет-магазинов только на официальных сайтах или в приложениях.
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