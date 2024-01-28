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Россиянин в Британии получил срок за грузовик с нелегальными мигрантами

В Британии россиянина осудили за перевозку нелегальных мигрантов во Францию
Россиянин на грузовике пытался перевезти североафриканских мигрантов из Британии во Францию, чтобы они избежали пограничного контроля. Он получил более четырех лет лишения свободы

Николай Кузнецов
(Фото: nationalcrimeagency.gov.uk)
Фото: nationalcrimeagency.gov.uk
Фото: nationalcrimeagency.gov.uk

Россиянин Николай Кузнецов приговорен к четырем годам и четырем месяцам тюрьмы в Великобритании за перевозку нелегальных мигрантов, сообщает The Independent.

Кузнецова задержали в августе прошлого года после того, как в грузовике, которым он управлял, офицеры пограничных служб обнаружили 22 мигранта североафриканского происхождения, среди них была девочка пяти лет. Грузовик остановили в Дувре, откуда на пароме через Ла-Манш можно переправиться во Францию. Мигранты ехали туда и пытались избежать пограничного контроля.

Россиянина обвинили в содействии незаконному въезду в страну ЕС. Он признал свою вину.

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Фото:John Moore / Getty Images

В Британии собираются высылать нелегальных мигрантов, в частности переправившихся через Ла-Манш на лодках, в Руанду — это страна на востоке Африки. В 2022-м страны договорились, что она будет забирать мигрантов, попавших в Соединенное королевство незаконным путем, и там они будут ожидать рассмотрения своих прошений об убежище в Великобритании. За это королевство заплатило более £100 млн. В июне того же года должен был состояться первый вывозной рейс, но его отменили из-за возражений Европейского суда по правам человека.

В декабре этого года страны подписали новое миграционное соглашение, согласно которому незаконно въехавшие в Британию мигранты могут быть депортированы в африканскую страну без права попросить у британских властей убежища. Законопроект о высылке мигрантов рассматривается в британском парламенте, правительство страны охарактеризовало его как «самый жесткий закон, когда-либо внесенный в парламент для борьбы с незаконной миграцией».

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