Россиянин в Британии получил срок за грузовик с нелегальными мигрантами

Россиянин на грузовике пытался перевезти североафриканских мигрантов из Британии во Францию, чтобы они избежали пограничного контроля. Он получил более четырех лет лишения свободы

Николай Кузнецов (Фото: nationalcrimeagency.gov.uk) Фото: nationalcrimeagency.gov.uk Фото: nationalcrimeagency.gov.uk

Россиянин Николай Кузнецов приговорен к четырем годам и четырем месяцам тюрьмы в Великобритании за перевозку нелегальных мигрантов, сообщает The Independent.

Кузнецова задержали в августе прошлого года после того, как в грузовике, которым он управлял, офицеры пограничных служб обнаружили 22 мигранта североафриканского происхождения, среди них была девочка пяти лет. Грузовик остановили в Дувре, откуда на пароме через Ла-Манш можно переправиться во Францию. Мигранты ехали туда и пытались избежать пограничного контроля.

Россиянина обвинили в содействии незаконному въезду в страну ЕС. Он признал свою вину.

В Британии собираются высылать нелегальных мигрантов, в частности переправившихся через Ла-Манш на лодках, в Руанду — это страна на востоке Африки. В 2022-м страны договорились, что она будет забирать мигрантов, попавших в Соединенное королевство незаконным путем, и там они будут ожидать рассмотрения своих прошений об убежище в Великобритании. За это королевство заплатило более £100 млн. В июне того же года должен был состояться первый вывозной рейс, но его отменили из-за возражений Европейского суда по правам человека.

В декабре этого года страны подписали новое миграционное соглашение, согласно которому незаконно въехавшие в Британию мигранты могут быть депортированы в африканскую страну без права попросить у британских властей убежища. Законопроект о высылке мигрантов рассматривается в британском парламенте, правительство страны охарактеризовало его как «самый жесткий закон, когда-либо внесенный в парламент для борьбы с незаконной миграцией».