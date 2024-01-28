Россиянин в Британии получил срок за грузовик с нелегальными мигрантами
Россиянин Николай Кузнецов приговорен к четырем годам и четырем месяцам тюрьмы в Великобритании за перевозку нелегальных мигрантов, сообщает The Independent.
Кузнецова задержали в августе прошлого года после того, как в грузовике, которым он управлял, офицеры пограничных служб обнаружили 22 мигранта североафриканского происхождения, среди них была девочка пяти лет. Грузовик остановили в Дувре, откуда на пароме через Ла-Манш можно переправиться во Францию. Мигранты ехали туда и пытались избежать пограничного контроля.
Россиянина обвинили в содействии незаконному въезду в страну ЕС. Он признал свою вину.
В Британии собираются высылать нелегальных мигрантов, в частности переправившихся через Ла-Манш на лодках, в Руанду — это страна на востоке Африки. В 2022-м страны договорились, что она будет забирать мигрантов, попавших в Соединенное королевство незаконным путем, и там они будут ожидать рассмотрения своих прошений об убежище в Великобритании. За это королевство заплатило более £100 млн. В июне того же года должен был состояться первый вывозной рейс, но его отменили из-за возражений Европейского суда по правам человека.
В декабре этого года страны подписали новое миграционное соглашение, согласно которому незаконно въехавшие в Британию мигранты могут быть депортированы в африканскую страну без права попросить у британских властей убежища. Законопроект о высылке мигрантов рассматривается в британском парламенте, правительство страны охарактеризовало его как «самый жесткий закон, когда-либо внесенный в парламент для борьбы с незаконной миграцией».
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