Палата общин Британии приняла закон о высылке нелегалов в Руанду

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Депутаты палаты общин (нижней палаты) британского парламента одобрили в третьем чтении законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду. Об этом сообщает Би-би-си.

Законопроект поддержали 320 парламентариев, против высказались 276. Теперь документ поступит в палату лордов (верхнюю палату парламента), которая сможет предложить поправки к инициативе.

В офисе премьер-министра Британии назвали принятый документ «самым жестким законом, когда-либо внесенным в парламент для борьбы с незаконной миграцией». Там выразили уверенность, что он «удержит людей от опасных переправ через пролив [Ла-Манш]».

Законопроект о высылке мигрантов продвигал премьер-министр Риши Сунак. Весной 2022 года британское правительство заключило с Руандой сделку по отправке нелегалов. Королевство заплатило африканской стране £140 млн, но людей туда пока ни разу не выслали.

По данным британского правительства, в 2022 году в Великобританию, переплыв Ла-Манш на лодках, прибыли рекордные 45,7 тыс. мигрантов. Это на 60% больше, чем в 2021 году.