Экс-сотрудники ФБР предупредили о «мягком вторжении» мигрантов из России

Наплыв мигрантов на границу США с Мексикой угрожает повторением атак ХАМАС на Израиль и позволяет врагам попасть в страну, которую невозможно вторгнуться военным путем, заключили экс-сотрудники ФБР в письме конгрессу

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Десять бывших высокопоставленных сотрудников ФБР направили лидерам конгресса США письмо с предупреждением о «новой и малознакомой» опасности вторжения мигрантов, сообщает Fox News.

«За всю свою современную историю США никогда не подвергались вторжению, и, тем не менее, оно происходит сейчас. Мужчины призывного возраста со всего земного шара, многие из недружественных Соединенным Штатам стран или регионов, тысячами высаживаются на нашу землю», — сказано в послании.

Экс-сотрудники ФБР указали, что «происхождение, намерения или лояльность» прибывавших иностранцев неизвестны, из-за чего нацбезопасность США ослабла. Авторы обращения напомнили об октябрьском нападении группировки ХАМАС на Израиль и сочли вероятным, что мигранты, попав в США, будут нападать на собрания безоружных граждан, подражая или действуя по приказу ХАМАС.

Другой группой риска в среде мигрантов экс-сотрудники спецслужбы назвали уроженцев России и Китая. Они причислили россиян и китайцев к потенциальным акторам «того, что выглядит как ускоренное и стратегическое проникновение, мягкого вторжения, направленного на доступ в страну, в которую нельзя вторгнуться военным путем, чтобы нанести катастрофический ущерб, если и когда враги сочтут это необходимым».

В письме содержится призыв защитить границу США от мигрантов, обнаружить и выдворить уже попавших в США нелегалов, для чего нужны скоординированные усилия ФБР, Министерства внутренней безопасности и остальных служб разведки.

Обращение подписали бывшие помощники директора ФБР Кевин Брок и Крис Свекер, бывший директор Центра по выявлению террористов Тимоти Хили и бывший исполняющий обязанности комиссара по таможне и пограничной охране Марк Морган.

В декабре 2023 года на границе США и Мексики выявили 249 785 незаконных пересечений, что стало самым большим показателем за месяц за всю историю. Большинство мигрантов пустили в США для ожидания результатов рассмотрения заявлений о защите. Это обострило конфликт Белого дома с руководством Техаса.

Республиканцы требуют ужесточить законодательство в миграционной сфере, это стало условием выделения помощи Украине. Президент Джо Байден согласился подписать законопроект, который даст ему чрезвычайные полномочия, позволяющие «перекрывать границу, когда она будет перегружена». Документ также расширяет полномочия по депортация и позволяет властям высылать просителей убежища, если в день в США попали более 5 тыс. мигрантов. Однако законопроект не встретил одобрения в Республиканской партии.