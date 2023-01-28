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Bloomberg назвал страну с самыми высокими ценами на лук

Bloomberg: цены на лук на Филиппинах стали самыми высокими в мире
Цены на репчатый лук на Филиппинах выросли почти до $12 за килограмм. Это в три раза дороже килограмма курицы и на четверть дороже говядины. Лук везут из других стран в чемоданах, власти обвиняют в росте цен «жадных перекупщиков»
Рабочие&nbsp;грузят мешки с луком, который они доставляют на склад в Маниле, Филиппины
Рабочие грузят мешки с луком, который они доставляют на склад в Маниле, Филиппины (Фото: Romeo Ranoco / Reuters)

Лук на Филиппинах, вероятно, стоит дороже, чем в любой другой стране мира, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные департамента сельского хозяйства страны. В начале января, по его данным, красный лук стоил около 650 филиппинских песо ($11,8) за килограмм, то есть в три раза дороже, чем килограмм курицы и на 25% дороже того же объема говядины.

На Филиппинах, по данным агентства, не хватает» всего, от соли до сахара», лук — один из продуктов, по которым наблюдается дефицит. Он возник несмотря на то, что в стране по итогам 2022 года собрали рекордный урожай — 238,5 тыс. т лука, следует из статистики департамента. Чтобы удовлетворить внутренние потребности, Филиппинам необходимо примерно 20 тыс. т лука ежемесячно,

Власти страны полагают, что дефицит искусственно создают перекупщики, которые закупают товар у фермеров и хранят его для повышения спроса. Один из них, Рамон Сильверио, рассказал агентству, что вынужден был продавать лук со скидкой в 60–80% из-за отсутствия холодильников тем, у кого они есть. Позднее он обнаружил товар у торговцев в Маниле по цене в 600 песо за килограмм (порядка $11). Это примерно в семь раз дороже, чем овощ стоил несколько месяцев назад, пояснил он. Инфляция на Филиппинах к январю 2023 года достигла 14-летнего максимума, пишет агентство.

Газета PhilStar писала 17 января, что таможенное бюро Филиппин инициировало проверку в отношении десяти бортпроводников авиакомпании Philippine Airlines, которые привезли в страну 40 кг лука без соответствующих документов. Им может грозить уголовное наказание, сообщил представитель ведомства.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос во время предвыборной кампании обещал избирателям решить проблемы с нехваткой продовольствия на острова, но сделать это не удалось. Одной из главных помех послужила недостаточно развитая инфраструктура, что не позволило фермерам наладить связь с рынками. В результате Маркос был вынужден разрешить импорт лука и сахара для покрытия дефицита, пишет агентство. Он также пообещал назначить министра сельского хозяйства (сейчас президент занимает эту должность сам).

В конце прошлого года на Филиппины обрушилось несколько тропических штормов, в результате в отдельные районы страны пришли наводнения. По данным Министерства сельского хозяйства Филиппин сумма ущерба от наводнений достигла почти 750 млн песо ($13 млн).

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