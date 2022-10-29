На Филиппинах более 70 человек погибли из-за тропического шторма Налгае

На Филиппинах более 70 человек погибли из-за тропического шторма

Из-за шторма травмы получили 33 человека, еще 14 пропали без вести. Местные власти пояснили, что были эвакуированы тысячи человек, однако уровень осадков Наглае недооценили

Фото: Lisa Marie David / Reuters

На Филиппинах погибли 72 человека из-за тропического шторма Налгае, вызывавшего наводнения в южных провинциях страны, пишет Reuters со ссылкой на Национальный совет по уменьшению опасности бедствий и управлению (NDRRMC).

Кроме того, 33 человека получили травмы, а 14 числятся пропавшими без вести.

Власти эвакуировали тысячи человек из-за угрозы шторма, к его приходу готовились, однако «количество осадков было больше, чем ожидалось», отметил глава МВД автономного района Бангсаморо Нагиб Синаримбо. Он добавил, что только в городе Дату-Один под оползнями могут находиться до 80 человек, ведутся спасательные работы.

Тайваньское центрально бюро погоды (CWB) предупредило, что шторм может направиться в сторону острова. Согласно одним данным синоптиков, он может двигаться к востоку от Тайваня, согласно другим — гораздо западнее, ближе к Тайваню. Более точные данные появятся 29 или 30 октября, заверили в тайваньском Бюро погоды.