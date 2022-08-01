Посол сообщил о переговорах России с Филиппинами по поставкам удобрений
Филиппины ведут переговоры с Москвой о поставках удобрений, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Маниле Марат Павлов.
«Насколько мне известно, переговоры между филиппинскими компаниями и российскими производителями удобрений уже идут», — сказал дипломат.
По его словам, «тема поставок удобрений поднимается филиппинской стороной на самом высоком уровне». Это одна из тех позиций, от импорта которой напрямую зависит «здоровье» филиппинской экономики, пояснил он.
Павлов напомнил, что в середине июля президент Филиппин Маркос, который уделяет первостепенное внимание вопросам продовольственной безопасности и лично возглавляет Минсельхоз страны, заявил, что вопрос обеспечения ее доступными удобрениями носит приоритетный характер.
На фоне санкций против России, которая является одним из крупнейших производителей удобрений и зерновых, мировые цены на продовольствие достигли рекордных значений, а в ООН предупредили о риске голода в бедных странах.
После этого Минфин США исключил из санкционного списка удобрения, медтехнику и лекарства из России. Вашингтон разрешил экспорт, импорт и реэкспорт этих товаров. В то же время санкции против большинства российских финансовых, страховых и логистических компаний продолжают действовать.
Президент России Владимир Путин ранее говорил, что текущую ситуацию на продовольственном рынке спровоцировали «ошибочная экономическая и финансовая политика» и санкции стран Запада. Он указывал, что Москва готова помочь разрешить мировой продовольственный кризис, и предлагал нарастить экспорт удобрений и сельхозпродукции в обмен на снятие санкций. По словам Путина, Россия и Белоруссия готовы предпринять все необходимые действия для удовлетворения потребности рынков, на две страны приходится 15% мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений.