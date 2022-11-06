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156 человек погибли от шторма «Налджи» на Филиппинах

Более 4,62 млн человек оказались затронуты тропическим штормом «Налджи», обрушившимся на Филиппины, 156 человек погибли. Об этом сообщает Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий страны на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора).

По данным ведомства, по меньшей мере 141 человек получил различные травмы, 37 числятся пропавшими без вести.

Шторм повредил 31,5 тыс. домов и уничтожил более 3,1 тыс построек. Ущерб, нанесенный 722 инфраструктурным объектам, оценивают в 4,3 млрд песо ($73,88 млн). В 359 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении. В 522 городах действует режим бедствия.

Тропический шторм «Налджи» направлялся на север Филиппин, где тысячи людей заранее эвакуировали из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. Шторм 30 октября покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября — зону филиппинской ответственности.

Теги
Филиппины шторм ураган
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