Российский фильм вошел в лонг-лист «Оскара»

Ленту режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включили в лонг-лист номинантов премии «Оскар». Соответствующая информация опубликована на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Всего картины для рассмотрения в категории «Международный художественный фильм» выдвинули 93 страны, сообщается на сайте киноакадемии. Три из них — Лесото, Суринам и Судан — подали заявки впервые.

По правилам конкурса, в этой категории могут быть представлены фильмы продолжительностью более 40 минут, снятые за пределами США, больше 50% диалогов в которых должны быть не на английском языке. 9 февраля киноакадемия объявит шорт-лист, в который войдут 15 картин.

О том, что «Дорогие товарищи!» выдвинуты на «Оскар», в ноябре сообщил глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.