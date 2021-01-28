Попова назвала долю россиян с антителами к коронавирусу

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Антитела к коронавирусу в среднем выработались примерно у 20–25% россиян. Об этом сообщила в интервью «Первому каналу» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня порядка 20-25% в среднем уже выработали антитела к этому вирусу. Но привить нужно всех, кто сегодня еще не переболел», — сказала Попова (цитата по ТАСС).

В конце сентября Попова заявила, что антитела к коронавирусу есть у 25% москвичей.

Также главный санитарный врач выразила надежду, что уже в 2021 году люди смогут отказаться от ношения медицинских масок в общественных местах. «И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — сказала она.