Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 74,86 (+0,5) Инвестиции, 14:15
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 91,15 (+0,74) Инвестиции, 14:15
Власти Москвы заявили о половине свободных коек для больных COVID-19 Общество, 17:36 Минсельхоз ответил на опасения Счетной палаты о риске дефицита продуктов Экономика, 17:35 Аналитики Goldman Sachs не увидели в «пузырях» риска для рынка Инвестиции, 17:28 Овечкин и Панарин вошли в список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ Спорт, 17:25 Цифровые двойники и налоговый мониторинг: главные ИТ-тренды 2021 года Pro, 17:25 Новый Mitsubishi Outlander впервые показали на видео Авто, 17:09 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 17:07 Путин ответил на митинги 23 января словами «так политика не делается» Политика, 17:05 Мужчина с ножом напал на трех россиян в Стамбуле Общество, 17:03 В Петербурге арестовали напавшего на сотрудников ДПС во время акции Общество, 16:58 АФК «Система», группа «Эталон» и Дом. РФ договорились о сотрудничестве Пресс-релиз, 16:52 На Красной Поляне с зависшей канатной дороги эвакуировали 170 человек Общество, 16:51 В Москве проверят разговор сотрудника скорой помощи о больничном Общество, 16:48 За месяц DeFi-токены подорожали на 250%. Какие монеты покупать и когда Крипто, 16:47
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Москвы заявили о половине свободных коек для больных COVID-19

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 в столице свободна, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит оперативный штаб во «ВКонтакте».

По ее словам, в обычный режим работы вернутся три обсерватора для пациентов с легким течением коронавирусной инфекции. Речь идет о реабилитационных центрах на Абрамцевской, Олимпийском проспекте и в Царицыно.

«Обсерваторы на базе Московского городского центра реабилитации, филиал «Крылатские холмы», и санатория имени Артема (Сергеева) ГУП «Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы» продолжат работу до особого распоряжения», — уточнили в оперштабе.

Всего, по словам заммэра, реабилитационные центры за время своего существования приняли 11 тыс. пациентов.

Собянин заявил о спаде эпидемии COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

На прошлой неделе, 19 января, мэр Сергей Собянин говорил, что число свободных коек для пациентов с коронавирусом достигло 40%. В понедельник, 25 января, он заявил о спаде пандемии.

Читайте на РБК Pro
Почему джин и текила стали королями рынка импортного алкоголя Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Самый каверзный вопрос на собеседовании: шесть вариантов ответа Не только чистая энергетика: 3 акции-бенефициара президентства Байдена

В этот день был выявлен минимальный прирост новых заболевших за сутки с конца сентября 2020 года — 2382.

Всего коронавирусной инфекцией в Москве заразились 915 508 человек, выздоровели 779 824 человека, умерли 13 030 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

COVID-19 Москва Анастасия Ракова
Материалы по теме
Путин заявил о возможности постепенно снимать коронавирусные меры
Общество
Собянин заявил о спаде эпидемии COVID-19 в Москве
Общество
Собянин назвал число получивших первую дозу вакцины от COVID в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter