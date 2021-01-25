Власти Москвы заявили о половине свободных коек для больных COVID-19

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 в столице свободна, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит оперативный штаб во «ВКонтакте».

По ее словам, в обычный режим работы вернутся три обсерватора для пациентов с легким течением коронавирусной инфекции. Речь идет о реабилитационных центрах на Абрамцевской, Олимпийском проспекте и в Царицыно.

«Обсерваторы на базе Московского городского центра реабилитации, филиал «Крылатские холмы», и санатория имени Артема (Сергеева) ГУП «Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы» продолжат работу до особого распоряжения», — уточнили в оперштабе.

Всего, по словам заммэра, реабилитационные центры за время своего существования приняли 11 тыс. пациентов.