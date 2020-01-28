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В Москве задержали одного из фигурантов «дела Гайзера» Москвина

Находившийся в федеральном розыске Демьян Москвин, который скрылся после оглашения приговора в августе прошлого года, вернулся в Москву по семейным обстоятельствам, сообщил РБК адвокат другого фигуранта «дела Гайзера»
Демьян Москвин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Москве задержали фигуранта дела экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера Демьяна Москвина. Об этом РБК сообщил адвокат Руслан Закалюжный, защищавший одного из фигурантов «дела Гайзера» Игоря Ковзеля.

«Вчера задержали у дома», — заявил юрист и уточнил, что Москвин, видимо, приехал в Россию в связи с операцией, которую должны сделать его супруге.

Адвокат Москвина Сергей Сафронов отказался прокомментировать РБК эту информацию.

Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе Коми Гайзеру
Общество

Демьян Москвин с 2002 по 2010 год был юрисконсультом и доверенным лицом бывшего гендиректора компании «Ренова» Александра Зарубина. Он проходил по делу об организованном преступном сообществе под руководством Зарубина и Гайзера, признал вину, дал показания на предполагаемых сообщников и был приговорен в особом порядке к шести годам колонии. В мае 2018 года его признали виновным по ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), ст. 159 (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Однако через несколько дней после приговора журналисты получили письма, в которых Москвин утверждал, что оговорил других фигурантов дела под давлением следствия.

Экс-главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам колонии
Общество

На первом допросе в суде по «делу Гайзера» Москвин частично отступил от показаний, данных на следствии. Этим, по его словам, был недоволен старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Николай Тутевич (возглавлял следственную группу по «делу Гайзера», а также вел дела об убийстве Бориса Немцова, терактах на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», катастрофе самолета Леха Качиньского). Последующий разговор с ним Москвин записал на диктофон и передал журналистам; на записи предполагаемый Тутевич требует от Москвина не заниматься самодеятельностью и не портить себе судьбу, а также сетует, что судья по делу бывшего главы Коми была недовольна показаниями Москвина и жаловалась на него.

Москвин добился повторного допроса на процессе. Там он полностью отказался от признания вины и показаний против других фигурантов.

Приговор, вынесенный Москвину, был отменен из-за нарушения им условий досудебного соглашения и отправлен на пересмотр. После пересмотра дела ему добавили еще полгода к предыдущему сроку. Москвин, находившийся под домашним арестом, в августе 2019 года не пришел в суд на оглашение приговора, после чего его объявили в федеральный розыск.

Повторный процесс по делу Москвина начался в январе, однако на первое заседание 9 января тот не явился, сообщила РБК пресс-секретарь Замоскворецкого суда. Второе заседание назначено на 13 февраля.

Экс-глава Коми Гайзер отказался от своих адвокатов
Общество

Вячеслав Гайзер занимал должность главы Республики Коми с 2010 по 2015 год, он также являлся членом высшего политсовета «Единой России». В сентябре 2015 года его арестовали по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом. В июне 2018 года Замоскворецкий районный суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн руб. В октябре Мосгорсуд признал приговор Гайзеру законным.

Авторы: Маргарита Алехина, Михаил Юшков
Теги: Вячеслав Гайзер
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