В Москве задержали одного из фигурантов «дела Гайзера» Москвина

Находившийся в федеральном розыске Демьян Москвин, который скрылся после оглашения приговора в августе прошлого года, вернулся в Москву по семейным обстоятельствам, сообщил РБК адвокат другого фигуранта «дела Гайзера»

Демьян Москвин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Москве задержали фигуранта дела экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера Демьяна Москвина. Об этом РБК сообщил адвокат Руслан Закалюжный, защищавший одного из фигурантов «дела Гайзера» Игоря Ковзеля.

«Вчера задержали у дома», — заявил юрист и уточнил, что Москвин, видимо, приехал в Россию в связи с операцией, которую должны сделать его супруге.

Адвокат Москвина Сергей Сафронов отказался прокомментировать РБК эту информацию.

Демьян Москвин с 2002 по 2010 год был юрисконсультом и доверенным лицом бывшего гендиректора компании «Ренова» Александра Зарубина. Он проходил по делу об организованном преступном сообществе под руководством Зарубина и Гайзера, признал вину, дал показания на предполагаемых сообщников и был приговорен в особом порядке к шести годам колонии. В мае 2018 года его признали виновным по ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), ст. 159 (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Однако через несколько дней после приговора журналисты получили письма, в которых Москвин утверждал, что оговорил других фигурантов дела под давлением следствия.