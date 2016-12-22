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Экс-глава Коми Гайзер отказался от своих адвокатов
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Экс-глава Коми Гайзер отказался от своих адвокатов
Общество, 15:04
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Экс-глава Коми Гайзер отказался от своих адвокатов

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер отказался от своих адвокатов. Об этом РБК сообщил один из его юристов Вячеслав Леонтьев.

«Это решение доверителя», — сказал юрист, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как уточняет «РИА Новости», о расторжении соглашения со своими защитниками Гайзер заявил на заседании Замоскворецкого суда Москвы. «Настоящим хочу уведомить суд о смене адвокатов с 1 июля 2018 года. Прошу суд освободить от участия в процессе моих адвокатов», — сказал экс-глава Коми.

Гайзер был арестован в 2015 году по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть государственным имуществом. В ноябре 2017 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против самого Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, председателя Государственного совета Коми Игоря Ковзеля, республиканского сенатора Владимира Торлопова и других лиц.

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В январе Гайзер заявил в суде о своей невиновности. «С самого начала моего задержания не была понятна суть предъявленного обвинения, остается непонятным и сейчас. Виновным в предъявленных обвинениях себя не признаю», — заявил тогда он.

Всего по «делу Гайзера» проходят 19 человек. По версии следствия, с 2006 года преступное сообщество нанесло ущерб бюджету на 4,5 млрд руб., завладев госимуществом. Осенью 2016 года президент Владимир Путин отправил Гайзера в отставку в связи с утратой доверия.

Теги: Вячеслав Гайзер , Республика Коми
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