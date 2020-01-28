ФАС заинтересовалась рекламой «активного против коронавируса» «Арбидола»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 62,83 (+0,49) Quote, 12:09
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 69,23 (+0,45) Quote, 12:09
Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года Экономика, 16:00 Почти четверть банковской прибыли оказалась «бумажной» Финансы, 15:59 Путин поинтересовался средней зарплатой в ЛУКОЙЛе Общество, 15:58 Как выбрать правильный акселератор для стартапа Pro, 15:57 Нетаньяху раскроет Путину в Москве детали «сделки века» с США Политика, 15:52 Роскомнадзор запросил у «Красного и Белого» сведения об утечке данных Общество, 15:49 Ростуризм назвал сроки возвращения россиян из Китая Общество, 15:47 МИД попросил The Telegraph «не придумывать новости» о Второй мировой Политика, 15:46 Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве Политика, 15:46 Скандалы, подделки и Alka-Seltzer: на чем зарабатывал Сальвадор Дали Стиль, 15:42 ФАС заинтересовалась рекламой «активного против коронавируса» «Арбидола» Бизнес, 15:40 Стала известна дата новых выборов президента РПЛ Спорт, 15:40 Адвокат заявил о провокации после сообщений о вменяемости Соколова Общество, 15:33 Алекперов сообщил Путину об окне возможностей после саммита с Африкой Политика, 15:28
Вирус из Китая ,  
0 

ФАС заинтересовалась рекламой «активного против коронавируса» «Арбидола»

Компания «Отисифарм» с этой недели в радиорекламе позиционирует «Арбидол» как средство против коронавируса. ФАС пообещала направить запрос производителю и оценить достоверность используемых в рекламе сведений
Фото: Илья Питалев / ТАСС

«Отисифарм», производитель противовирусного препарата «Арбидол», в понедельник, 26 января, запустил рекламную кампанию на радио, связанную со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса из Китая.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 28 января
Общество

«В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса. «Арбидол» — антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом», — говорится в рекламном ролике.

Препарат «Отисифарма» один из самых продаваемых в стране: по итогам 2019 года препарат входит, по данным аналитической компании DSM Group, в первую десятку противовирусных препаратов, занимая четвертое место по продажам в денежном выражении (2,5 млрд руб.) и шестое — в натуральном (6,4 млрд упаковок). Доли на рынке антивирусных препаратов оцениваются в 8 и 9% соответственно.

За два дня — 26–27 января — рекламный ролик «Арбидола» с упоминанием коронавируса транслировался на радиостанциях «Радио 7 на семи холмах» и «Авторадио» в Москве и Петербурге 26 раз, уточняет источник РБК, у которого есть доступ к данным мониторинга радиоэфира. Другой источник на рекламном рынке утверждает, что компания-производитель выделила дополнительный бюджет на новую кампанию, которая продлится до 7 февраля. Два дня рекламной кампании по всей России на двух станциях могли обойтись фармпроизводителю в 500 тыс. руб. без НДС, оценивает собеседник РБК.

Реклама «Отисифарма» заинтересовала управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы, отвечающей за соблюдение рекламного законодательства. Сотрудники управления ознакомились с рекламным роликом, выходившим в радиоэфирах, сообщила РБК руководитель управления Татьяна Никитина. В инструкции препарата говорится, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат способен противодействовать коронавирусу 2019-nCoV требует дополнительной оценки, заявила Никитина. Управление готовит необходимые запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Отисифарма».

Сейчас в России ведутся работы по разработке вакцины от нового коронавируса, выявленного в Китае, говорила ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин сообщал, что создание вакцины против нового вида коронавируса может занять от полугода, сам препарат будет разрабатываться до трех месяцев. Поиском лекарства также занимаются ученые в Китае и США.

Эпидемии в рекламе

Летом 2009 года российская «дочка» производителя товаров повседневного спроса Unilever на волне пандемии вируса A/H1N1 (вирус «свиного гриппа») запустила на ТВ и московском метро рекламную кампанию чистящего средства Domestos. В ней утверждалось, что средство справится вирусом. Из рекламы следовало, что Domestos не только рекомендован профильным НИИ для уничтожения микробов, но и обеспечивает профилактику заболеваний у детей раннего возраста.

В начале 2010 года ФАС признала сведения, содержащиеся в рекламной кампании недостоверными и оштрафовала компанию на 40 тыс руб., компания оспорила решение регулятора в суде, но тот признал в 2011 году решение ФАС верным.

Авторы: Анна Левинская, Елизавета Ефимович
Теги: коронавирус, лекарства
Материалы по теме
Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж
Общество
Роспотребнадзор не нашел в России зараженных новым коронавирусом
Общество
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 28 января
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter