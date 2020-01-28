ФАС заинтересовалась рекламой «активного против коронавируса» «Арбидола»

Компания «Отисифарм» с этой недели в радиорекламе позиционирует «Арбидол» как средство против коронавируса. ФАС пообещала направить запрос производителю и оценить достоверность используемых в рекламе сведений

Фото: Илья Питалев / ТАСС

«Отисифарм», производитель противовирусного препарата «Арбидол», в понедельник, 26 января, запустил рекламную кампанию на радио, связанную со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса из Китая.

«В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса. «Арбидол» — антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом», — говорится в рекламном ролике.

Препарат «Отисифарма» один из самых продаваемых в стране: по итогам 2019 года препарат входит, по данным аналитической компании DSM Group, в первую десятку противовирусных препаратов, занимая четвертое место по продажам в денежном выражении (2,5 млрд руб.) и шестое — в натуральном (6,4 млрд упаковок). Доли на рынке антивирусных препаратов оцениваются в 8 и 9% соответственно.

За два дня — 26–27 января — рекламный ролик «Арбидола» с упоминанием коронавируса транслировался на радиостанциях «Радио 7 на семи холмах» и «Авторадио» в Москве и Петербурге 26 раз, уточняет источник РБК, у которого есть доступ к данным мониторинга радиоэфира. Другой источник на рекламном рынке утверждает, что компания-производитель выделила дополнительный бюджет на новую кампанию, которая продлится до 7 февраля. Два дня рекламной кампании по всей России на двух станциях могли обойтись фармпроизводителю в 500 тыс. руб. без НДС, оценивает собеседник РБК.