Приставы объявили в розыск оставивших ребенка в медцентре родителей

Медучреждение обратилось к приставам после того, как родители отказались исполнять вступившее в силу решение суда о том, что они обязаны забрать ребенка из клиники. «Приставы по всей Москве за ними гоняются», — говорят в медцентре

Перинатальный медицинский центр «Мать и дитя» (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Судебные приставы объявили в розыск родителей, которые отказываются забирать пятилетнюю дочку из московской клиники, где та живет с рождения. Об этом, как передает корреспондент РБК, представитель московского отдела социальной защиты населения по району Арбат сообщил в ходе заседания Пресненского суда, который рассматривает иск органов опеки об ограничении прав родителей.

«Родители объявлены в исполнительный розыск, чтобы приставы смогли вручить им решение Гагаринского суда, который решил, что они должны забрать ребенка», — сказал он и добавил, что опека пока не видит «посылов со стороны мамы» о готовности взять девочку. По данным органов опеки, последний раз мать ребенка посещала его в июле 2019 года, а отец — в ноябре.

Кроме того, о розыске на заседании также заявила представитель медцентра «Мать и дитя», где находится ребенок. «Приставы по всей Москве за ними гоняются, ни по одному адресу не могут их найти, в палату к девочке они не приходят», — утверждает он. Адвокат родителей, пишет «РИА Новости», заявила, что мать девочки «вообще не в курсе исполнительного производства», и попросила отложить заседание по состоянию здоровья женщины. В итоге оно было перенесено на 5 февраля.

РБК направил запрос в пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).