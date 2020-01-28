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Приставы объявили в розыск оставивших ребенка в медцентре родителей

Медучреждение обратилось к приставам после того, как родители отказались исполнять вступившее в силу решение суда о том, что они обязаны забрать ребенка из клиники. «Приставы по всей Москве за ними гоняются», — говорят в медцентре
Перинатальный медицинский центр «Мать и дитя» (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Судебные приставы объявили в розыск родителей, которые отказываются забирать пятилетнюю дочку из московской клиники, где та живет с рождения. Об этом, как передает корреспондент РБК, представитель московского отдела социальной защиты населения по району Арбат сообщил в ходе заседания Пресненского суда, который рассматривает иск органов опеки об ограничении прав родителей.

«Родители объявлены в исполнительный розыск, чтобы приставы смогли вручить им решение Гагаринского суда, который решил, что они должны забрать ребенка», — сказал он и добавил, что опека пока не видит «посылов со стороны мамы» о готовности взять девочку. По данным органов опеки, последний раз мать ребенка посещала его в июле 2019 года, а отец — в ноябре.

Кроме того, о розыске на заседании также заявила представитель медцентра «Мать и дитя», где находится ребенок. «Приставы по всей Москве за ними гоняются, ни по одному адресу не могут их найти, в палату к девочке они не приходят», — утверждает он. Адвокат родителей, пишет «РИА Новости», заявила, что мать девочки «вообще не в курсе исполнительного производства», и попросила отложить заседание по состоянию здоровья женщины. В итоге оно было перенесено на 5 февраля.

Соцзащита подала иск к оставившим на пять лет в клинике дочь родителям
Общество

РБК направил запрос в пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Девочка, к родителям которой возникли претензии у приставов, более пяти лет живет в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», не выходя за пределы учреждения. Родители считают, что она серьезно больна, однако врачи с ними не согласны. Впервые о ситуации написала Meduza в декабре прошлого года. После публикации московский отдел социальной защиты попросил суд ограничить права родителей девочки.

В сентябре 2019 года Гагаринский районный суд по иску медицинского центра вынес решение, обязывающее родителей забрать ребенка. Решение вступило в силу в ноябре, однако родители так и не забрали девочку. В результате в декабре медики направили в ФССП исполнительные листы по делу.

Авторы: Артём Губенко, Егор Губернаторов, Артем Афонский
Теги: ФССП, розыск, девочка
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