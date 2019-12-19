Соцзащита подала иск к оставившим на пять лет в клинике дочь родителям

Соцзащита подала иск к оставившим на пять лет в клинике дочь родителям

Отдел социальной защиты населения города Москвы по району Арбат обратился в суд с требованием ограничить права родителей девочки, оставившей ее в больнице на пять лет. Об этом РБК сообщили в суде.

Досудебная встреча с родителями и представителями истца по этому вопросу запланирована на 14 января 2020 года.

Девочка, к родителям которой подал иск департамент соцзащиты, пять лет живет в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», сообщила ранее Meduza. Родители девочки считают, что у девочки тяжелое заболевание, однако врачи с ними не согласны.

По данным издания, девочка родилась недоношенной, и после сложной операции мать с новорожденной отпустили домой. Однако через некоторое время женщина вернула ребенка в больницу, заявив, что у него произошла внезапная остановка дыхания. После этого девочка осталась в палате под наблюдением врачей — за это родители платили около 1 млн руб. в месяц, с ребенком также круглосуточно сидели няни.

По словам руководителя сети клиник «Мать и дитя» Марка Куцера, 21 марта медучреждение прекратило договор с родителями: больница выписала девочку, но родители не забирают ребенка. Они, в свою очередь, обратились к уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой, писал ТАСС.