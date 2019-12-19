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Общество ,  
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Соцзащита подала иск к оставившим на пять лет в клинике дочь родителям

Отдел социальной защиты населения города Москвы по району Арбат обратился в суд с требованием ограничить права родителей девочки, оставившей ее в больнице на пять лет. Об этом РБК сообщили в суде.

Досудебная встреча с родителями и представителями истца по этому вопросу запланирована на 14 января 2020 года.

Девочка, к родителям которой подал иск департамент соцзащиты, пять лет живет в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», сообщила ранее Meduza. Родители девочки считают, что у девочки тяжелое заболевание, однако врачи с ними не согласны.

По данным издания, девочка родилась недоношенной, и после сложной операции мать с новорожденной отпустили домой. Однако через некоторое время женщина вернула ребенка в больницу, заявив, что у него произошла внезапная остановка дыхания. После этого девочка осталась в палате под наблюдением врачей — за это родители платили около 1 млн руб. в месяц, с ребенком также круглосуточно сидели няни.

По словам руководителя сети клиник «Мать и дитя» Марка Куцера, 21 марта медучреждение прекратило договор с родителями: больница выписала девочку, но родители не забирают ребенка. Они, в свою очередь, обратились к уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой, писал ТАСС.

Происходящее омбудсмен назвала нонсенсом: с одной стороны, семья многодетная и обеспеченная, с другой — «ребенок, который пять лет находится в четырех стенах». Она добавила, что врачи не видят угрозы здоровью девочки, и суд обязал родителей забрать ее из клиники, однако они этого не сделали. По словам Кузнецовой, возможны два сценария: либо девочка вернется домой, либо родителей лишат прав.

Иск к родителям девочки центр «Мать и дитя» подавал в марте 2019 года. Они требовали, чтобы девочку забрали домой, так как она не нуждается в лечении. В ноябре суд поддержал требование центра «Мать и дитя», и обязал родителей забрать девочку из учреждения, сообщал департамент труда и социальной защиты Москвы. Однако сделать это родители отказались.

Теги: лишение прав, ребенок
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