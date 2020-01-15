Органы опеки потребовали обследовать живущую пять лет в клинике девочку

Органы опеки заявили, что будут добиваться проведения судебно-медицинской экспертизы в отношении девочки, которая пять лет провела в клиническом центре по настоянию родителей. Об этом рассказала РБК адвокат семьи ребенка Ольга Лукманова

«Органы опеки предварительно сообщили о том, что будут заявлять ходатайство [о проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении ребенка]», — рассказала Лукманова. По ее словам, мать девочки готова забрать ее из клиники, если ей предоставят «нормальные медицинские документы».

«Нормальных медицинских документов клиника не дает, и органы опеки в курсе этой ситуации, которая длится уже год. Дают усеченную выписку», — объяснила юрист.

О ситуации с пятилетней девочкой, которая с самого рождения остается в клинике несмотря на заверения врачей, что она здорова, в декабре рассказала «Медуза». Родители девочки считают, что у девочки тяжелое заболевание, однако врачи с ними не согласны и предлагают ее выписать. 19 декабря иск к родителям подала соцзащита.