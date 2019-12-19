Соцзащита объяснила требование лишить прав родителей девочки из больницы

Требование лишить родительских прав отца и мать девочки, оставивших ее в больнице на пять лет, основано на том, что они фактически нарушают права ребенка жить и воспитываться в семье, сообщили РБК в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

«Нами было принято решение обратиться в суд с иском о временном ограничении родителей в родительских правах в отношении девочки. Подчеркиваем, это вынужденная мера. Мы хотим, чтобы нас услышали родители», — объяснили в департаменте.

В соцзащите рассказали, что с такой ситуацией сталкиваются впервые. Родители участвуют в жизни дочери, регулярно ее навещают, оплачивают ее пребывание в больнице, а также приглашают нянь, которые находятся с девочкой все время. При этом ребенок не выходит за пределы территории центра, а бабушке и дедушке запрещено приходить к внучке.

В рамках искового заявления соцзащита будет ходатайствовать о проведении независимой медико-социальной экспертизы родителей и ребенка. Кроме того, в департамента рассказали, что сотрудники ежедневно приходим к девочке. С ней каждый день занимается психолог, вскоре будет приходить логопед.