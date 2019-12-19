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Соцзащита объяснила требование лишить прав родителей девочки из больницы

Требование лишить родительских прав отца и мать девочки, оставивших ее в больнице на пять лет, основано на том, что они фактически нарушают права ребенка жить и воспитываться в семье, сообщили РБК в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

«Нами было принято решение обратиться в суд с иском о временном ограничении родителей в родительских правах в отношении девочки. Подчеркиваем, это вынужденная мера. Мы хотим, чтобы нас услышали родители», — объяснили в департаменте.

В соцзащите рассказали, что с такой ситуацией сталкиваются впервые. Родители участвуют в жизни дочери, регулярно ее навещают, оплачивают ее пребывание в больнице, а также приглашают нянь, которые находятся с девочкой все время. При этом ребенок не выходит за пределы территории центра, а бабушке и дедушке запрещено приходить к внучке.

Соцзащита подала иск к оставившим на пять лет в клинике дочь родителям
Общество

В рамках искового заявления соцзащита будет ходатайствовать о проведении независимой медико-социальной экспертизы родителей и ребенка. Кроме того, в департамента рассказали, что сотрудники ежедневно приходим к девочке. С ней каждый день занимается психолог, вскоре будет приходить логопед.

Девочка, к родителям которой подал иск департамент соцзащиты, пять лет живет в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя». Родители считают, что у нее тяжелое заболевание, однако медики с этим не согласны — они не видят угрозы здоровью ребенка и считают, что девочка не нуждается в лечении. В марте больница выписала девочку, но родители не забирают ребенка.

18 ноября было принято судебное решение, что ребенок должен быть в семье и девочку надо забрать из медучреждения. Однако родители оставили девочку в больнице. 19 декабря отдел социальной защиты населения города Москвы по району Арбат обратился в суд с требованием ограничить права родителей девочки.

Теги: новости РБК, больница, лишение прав, ребенок
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Соцзащита подала иск к оставившим на пять лет в клинике дочь родителям
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