МИД: Москва не вела переговоры с Баку и Астаной о версиях крушения самолета

МИД опроверг данные о переговорах по версиям крушения самолета в Актау

Москва не пыталась с Баку и Астаной «выработать версии» насчет крушения самолета, сообщил МИД. Авиакомпания считает причиной «техническое внешнее вмешательство»

Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Сведения о переговорах МИД России с коллегами из Азербайджана и Казахстана для выработки версий относительно крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines являются недостоверными. Об этом сообщило российское министерство.

«Никаких переговоров на этот счет с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось. Расследование причин авиакатастрофы осуществляется профильными ведомствами. Очевидно, что за подобной злонамеренной дезинформацией стоит политический заказ», — сказано в сообщении.

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Авиакатастрофа произошла в среду, 25 декабря, рядом с Актау на западе Казахстана. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро граждан России.

Самолет следовал из Баку в Грозный, но не смог приземлиться в связи с туманом и ухудшением видимости, а также планом «Ковер», который требует немедленной посадки или выведения из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов. Этот режим временно ввели в действие из-за «террористических атак Украины», рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежал самолет, назвала причиной крушения «физическое и техническое внешнее вмешательство» и вслед за этим приостановила полеты из Баку в десять российских городов. Полеты из Сочи и Минеральных Вод в Дубай, по сведениям АТОР, также временно, на неделю, прекратила FlyDubai.

Кремль призвал опираться только на официальные результаты расследования. «До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.