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Дело клана Арашуковых ,  
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Суд приговорил отца и сына Арашуковых к пожизненному заключению

Суд приговорил экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца к пожизненному заключению
Мосгорсуд огласил приговор экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову по уголовному делу о двух убийствах и создании ОПГ. Первого задержали в январе 2019 года во время заседания Совфеда
Рауль и Рауф Арашуковы
Рауль и Рауф Арашуковы (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Во вторник, 27 декабря, Московский городской суд приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению по делу о преступном сообществе и заказных убийствах, сообщили РБК в суде.

В начале декабря прокурор Мария Семененко запросила пожизненные сроки для отца и сына Арашуковых, а четверых других фигурантов предложила осудить на сроки от пяти лет лишения свободы в колонии общего режима до 24 лет в колонии строгого режима.

Арашукова-младшего обвинили в организации убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также в избиении свидетеля убийства.

По версии следствия, организованное преступное сообщество, в которое входили члены клана Арашуковых и руководители региональных отделений «Газпрома», действовало около 17 лет. Выступая в суде по мере пресечения задержанным, следователь сообщал, что преступное сообщество функционировало с 2002 года на территории Северо-Кавказского федерального округа. По версии следствия, Рауль Арашуков, являясь его создателем, постепенно, методично назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, после чего они либо самолично, либо давая указания своим подчиненным совершали действия по хищению газа.

23 сентября этого года коллегия присяжных признала вину Арашуковых доказанной. Присяжные также признали виновными в участии в преступной группе бывшего и.о. руководителя управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии генерал-майора юстиции Казбека Булатова и экс-начальника центра противодействия экстремизму МВД Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова. Старшина присяжных добавила, что фигуранты дела не заслуживают снисхождения.

Большинство фигурантов вину отрицали. Ее признал лишь подсудимый Гузер Хашукаев. Также подсудимых признали виновными в хищении газа у дочерних предприятий «Газпрома» на сумму 4,4 млрд. руб.

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В свою очередь, адвокаты подсудимых призывали суд принять решение о роспуске коллегии присяжных, вернув дело на новое рассмотрение. Также защита просила оправдать подсудимых.

Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации. В его задержании приняли участие генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Позднее силовики задержали его отца Рауля Арашукова и нескольких менеджеров региональных отделений «Газпрома».

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Фотогалерея 

В апреле 2019 года сотрудники ФСБ задержали генерал-майора Казбека Булатова и полковника Тимура Бетуганова, которых обвинили в содействии Арашуковым при организации заказных убийств.

В июле 2021 года Басманный суд Москвы изъял в пользу государства имущество Рауля и Рауфа Арашуковых на 1,3 млрд руб. Это было сделано по иску Генеральной прокуратуры. Работая в органах власти и госкомпаниях, Арашуковы купили 75 объектов недвижимости, включая трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас» с рестораном и банным комплексом. Также среди изъятого было три квартиры, девять жилых домов, семь земельных участков, 14 автомобилей.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Рауль Арашуков Рауф Арашуков Мосгорсуд приговор Карачаево-Черкесия Газпром
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