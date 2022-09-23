Экс-сенатора Арашукова признали виновным в убийствах и создании ОПГ

Рауф Арашуков (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Коллегия присяжных в Мосгорсуде признала виновным бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова по всем обвинениям, в том числе в организации убийств и создании преступного сообщества, передает «Интерфакс».

Присяжные также признали доказанной вину по всем обвинениям его отца, экс-советника «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова.

Арашковых задержали в 2019 году, Рауфа Арашукова — во время заседания Совета Федерации. Следствие обвинило их в создании преступного сообщества, которое действовало около 17 лет.

Рауфу также вменялась организация двух убийств и заведомо ложный донос, его отцу — мошенничество.

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