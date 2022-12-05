Прокуратура запросила пожизненные сроки для отца и сына Арашуковых по делу об убийстве

Обвинение предложило суду приговорить экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова к пожизненным срокам по уголовному делу о двух убийствах. В сентябре коллегия присяжных признала их виновными

Рауль и Рауф Арашуковы (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Прокуратура запросила пожизненные сроки для отца и сына Арашуковых по делу об убийствах, сообщает «РИА Новости».

Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля обвинили в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК). По версии Следственного комитета, оно действовало не менее 17 лет, в него входили члены клана Арашуковых и руководители организаций «Газпрома» на юге России.

Также следствие считает, что Рауф Арашуков по указанию отца организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля убийства Жукова.

23 сентября коллегия присяжных Мосгорсуда признала Арашуковых виновными в этих убийствах. Помимо этого Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» на юге России более 4,4 млрд руб. и виновным в организации преступного сообщества, а его сына — бывшего сенатора Рауфа — в участии в нем. Свою вину сами Арашуковы не признают.

По данной статье присяжные оправдали лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.

Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации более 3,5 года назад — в январе 2019 года. При задержании Арашукова присутствовали спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, председатель СК Александр Бастрыкин и тогдашний генпрокурор Юрий Чайка. Одновременно в Санкт-Петербурге был задержан Арашуков-старший. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.

Басманный суд изъял в пользу государства имущество Арашуковых на сумму порядка 1,3 млрд руб. Большая часть имущества формально записывалась на родных, личных водителей и охранников Арашуковых; как утверждала Генпрокуратура, у этих людей не было легальных источников дохода, чтобы приобрести такое имущество. Соответчиками по иску к Арашуковым являются еще 16 человек, а также ООО «Адиюх-Пэлас». В рамках следствия арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора: Porsche, Mercedes, Lexus и другие.