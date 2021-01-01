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Президент Аргентины назвал дату старта вакцинации «Спутником V»

Прививочная кампания начнется 29 декабря. Ранее местные СМИ сообщали, что вакцинация стартует 28 декабря. Первую партию «Спутника V» доставили в Аргентину в четверг, к понедельнику ее получат все провинции страны
Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Аргентина начнет вакцинацию жителей страны российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» со следующего вторника, 29 декабря. Об этом заявил президент страны Альберто Фернандес на видеосовешании с губернаторами, пишет издание Clarin.

По его словам, уже в понедельник партии вакцины автомобильным транспортом доставят во все аргентинские провинции за исключением Санта-Крус и Огненной Земли — из-за удаленности препарат туда доставят самолетами.

«Идея заключается в том, что к осени у нас будет вакцинировано как можно больше людей из группы риска, это моя цель», — подчеркнул Фернандес. Он напомнил губернаторам и всем остальным участникам совещания, что до этого момента до жителей необходимо постоянно доносить информацию об угрозе коронавируса.

Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку вакцины от COVID-19
Общество

23 декабря власти Аргентины одобрили использование российского препарата от коронавирусной инфекции. Аргентина стала второй страной после Белоруссии, официально разрешивший использование «Спутника V». Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями разрешило применять вакцину в экстренных случаях.

На следующий день в аэропорту Эсейса в пригороде Буэнос-Айреса приземлился самолет с первой партией препарата в 300 тыс. доз. Всего Аргентина должна получить 10 млн доз вакцины «Спутник V». Ее будут производить в странах-партнерах, включая Индию, Китай и Южную Корею, заявляли в РФПИ.

Президент Аргентины заявил о намерении привиться вакциной «Спутник V»
Общество
Альберто Фернандес

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Фернандес поблагодарил российского президента Владимира Путина за поставку вакцины. До этого он выразил уверенность в эффективности «Спутника V» и заявил, что готов первым привиться ей.

По данным американского университета Хопкинса, в Аргентине к 27 декабря COVID-19 выявили у 1,578 млн человек. Страна является третьей в Латинской Америке по числу заражений после Бразилии и Колумбии. Коронавирус в Аргентине унес жизни 42,5 тыс. человек.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
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