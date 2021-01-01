Президент Аргентины назвал дату старта вакцинации «Спутником V»

Прививочная кампания начнется 29 декабря. Ранее местные СМИ сообщали, что вакцинация стартует 28 декабря. Первую партию «Спутника V» доставили в Аргентину в четверг, к понедельнику ее получат все провинции страны

Фото: sputnikvaccine.com

Аргентина начнет вакцинацию жителей страны российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» со следующего вторника, 29 декабря. Об этом заявил президент страны Альберто Фернандес на видеосовешании с губернаторами, пишет издание Clarin.

По его словам, уже в понедельник партии вакцины автомобильным транспортом доставят во все аргентинские провинции за исключением Санта-Крус и Огненной Земли — из-за удаленности препарат туда доставят самолетами.

«Идея заключается в том, что к осени у нас будет вакцинировано как можно больше людей из группы риска, это моя цель», — подчеркнул Фернандес. Он напомнил губернаторам и всем остальным участникам совещания, что до этого момента до жителей необходимо постоянно доносить информацию об угрозе коронавируса.

23 декабря власти Аргентины одобрили использование российского препарата от коронавирусной инфекции. Аргентина стала второй страной после Белоруссии, официально разрешивший использование «Спутника V». Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями разрешило применять вакцину в экстренных случаях.