Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку вакцины от COVID-19

Лидер Аргентины Альберто Фернандес передал слова благодарности президенту России Владимиру Путину и создателям вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» за поставку препарата. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«В Аргентине уже есть вакцина против COVID-19. Выражаем нашу искреннюю благодарность создателям вакцины «Спутник V» и президенту Владимиру Путину за поддержку, которую они оказали нашей стране. Открывается путь надежды», — написал он.

При этом Фернандес подчеркнул, что пандемия еще не закончилась и гражданам необходимо продолжать заботиться о себе.

Самолет с первой партией «Спутник V» из 300 тыс. доз приземлился в пригороде Буэнос-Айреса 24 декабря. По данным местных СМИ, вакцинация населения начнется 28 декабря. Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины ранее одобрило препарат.