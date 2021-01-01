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Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку вакцины от COVID-19

Лидер Аргентины Альберто Фернандес передал слова благодарности президенту России Владимиру Путину и создателям вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» за поставку препарата. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«В Аргентине уже есть вакцина против COVID-19. Выражаем нашу искреннюю благодарность создателям вакцины «Спутник V» и президенту Владимиру Путину за поддержку, которую они оказали нашей стране. Открывается путь надежды», — написал он.

При этом Фернандес подчеркнул, что пандемия еще не закончилась и гражданам необходимо продолжать заботиться о себе.

Самолет с первой партией вакцины «Спутник V» прибыл в Аргентину
Общество
Фото:Антон Ваганов / Reuters

Самолет с первой партией «Спутник V» из 300 тыс. доз приземлился в пригороде Буэнос-Айреса 24 декабря. По данным местных СМИ, вакцинация населения начнется 28 декабря. Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины ранее одобрило препарат.

«Спутник V» был разработан специалистами из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. В России его зарегистрировали в августе. Сейчас препарат уже поступил в гражданский оборот и доступен для людей из групп риска.

По данным Министерства здравоохранения Аргентины на 23 декабря, за сутки в стране зафиксировали 504 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии заболели 1,5 млн человек, из них более 42 тыс. пациентов умерли.

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коронавирус вакцина Аргентина Владимир Путин
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