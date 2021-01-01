Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку вакцины от COVID-19
«В Аргентине уже есть вакцина против COVID-19. Выражаем нашу искреннюю благодарность создателям вакцины «Спутник V» и президенту Владимиру Путину за поддержку, которую они оказали нашей стране. Открывается путь надежды», — написал он.
При этом Фернандес подчеркнул, что пандемия еще не закончилась и гражданам необходимо продолжать заботиться о себе.
Самолет с первой партией «Спутник V» из 300 тыс. доз приземлился в пригороде Буэнос-Айреса 24 декабря. По данным местных СМИ, вакцинация населения начнется 28 декабря. Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины ранее одобрило препарат.