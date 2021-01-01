Президент Аргентины заявил о намерении привиться вакциной «Спутник V»

Альберто Фернандес (Фото: Natacha Pisarenko / AP)

Аргентинский президент Альберто Фернандес заявил о готовности первым получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а также выразил уверенность в ее качестве. Об этом сообщает издание Clarin.

«Я буду первым, кто получит вакцину», — сказал глава государства.

Фернандес также сообщил, что Аргентина подписала контракт с российской стороной о поставке вакцины в страну. Он объяснил, что российский контракт является запасным, в случае если остальные поставщики препаратов не смогут выполнить свои обязанности.

Как сообщает издание Lanacion, ранее Аргентина подписала контракты с производителем вакцины AstraZeneca и с британской компанией Covax. По словам Фернандеса, всего власти планируют получить 600 тыс. доз препарата против коронавирусной инфекции.