У Батуриной есть и встречные претензии к Манжееву, но они рассматриваются в арбитражном суде. В ноябре, как следует из картотеки дел, она подала заявление о признании его банкротом. Ближайшее заседание состоится 10 января 2020 года.

Что делят Батурины Официально конфликт в семье Батуриных начался почти 15 лет назад после увольнения в 2005 году Батурина из инвестиционно-строительной корпорации «Интеко», где он занимал пост вице-президента. Суть взаимных претензий — раздел активов корпорации. В 2007-м стороны, к этому моменту обменявшиеся исками с имущественными и иными требованиями, официально заявили о мировом соглашении и отказались «ото всех взаимных имущественных и иных претензий». Спустя четыре года Батурин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с векселями «Интеко», а в 2013-м был приговорен к семи годам лишения свободы. В 2016 году предприниматель, который в 1998–1999 годах возглавлял правительство Калмыкии, был досрочно освобожден Верховным судом республики. Но тогда же Батурин был признан банкротом. Однако затем Эренцен Манжеев через суды стал добиваться признания недействительными ряда сделок или их условий между Батуриными, включая куплю-продажу 25% акций «Интеко».

Почему Батурину объявили в розыск

Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд, следует из постановления судьи. Закон допускает слушание дела о преступлении небольшой тяжести без участия обвиняемого, если он лично об этом ходатайствует. Этим и воспользовались адвокаты Батуриной: они предоставили суду соответствующее заявление, переданное через ее доверенное лицо. Но в документе, как указывает судья, не были перечислены препятствия для ее участия в процессе, а также не были указаны обстоятельства оформления и подписания этой бумаги (в том числе дата). Севостьянова в постановлении указывает, что Батуриной не удалось разъяснить ее права и обязанности как подсудимой, что обязан сделать именно суд.



Самостоятельно известить Батурину о необходимости явиться на процесс суд не смог: соответствующие письма, отправленные по адресу ее регистрации на 3-й Тверской-Ямской улице, вернулись отправителю из-за «неудачной попытки вручения», на звонки по домашнему телефону она не ответила (помимо Москвы, у Батуриной есть недвижимость в австрийской коммуне Аурах-бай-Кицбюэль). Ее адвокаты утверждали, что не могут с ней связаться: прямых телефонов и электронных адресов доверительницы у них нет.

В связи с этими обстоятельствами судья настояла на розыске обвиняемой, указав, что она «не проявила должной добросовестности и предусмотрительности при осуществлении своих процессуальных прав». При этом на время розыска суд постановил приостановить уголовное дело.

Манжеев и его представитель также ходатайствовали, чтобы после обнаружения на территории России Батурина была помещена под домашний арест. В этой части суд их ходатайство не удовлетворил. «В розыск объявляют, когда подсудимый знает о возбужденном в отношении него уголовном деле и необходимости предстать перед правосудием, но уклоняется от него. Видимо, суд, оценив доводы частного обвинения и защиты Елены Николаевны, счел, что она именно уклоняется от правосудия», — сказал РБК Савочкин. Он указал, что суд избрал для Батуриной наиболее мягкую меру процессуального принуждения. «Обязательство о явке означает, что у обвиняемого отбирается соответствующая подписка, и если он в следующий раз не явится в назначенную дату, это станет поводом для постановки вопроса о более суровой мере пресечения», — сказал адвокат.

«Я впервые сталкиваюсь с тем, что людей объявляют в розыск по уголовному делу по клевете. Но если она не отреагирует никак на это дело и не приедет в Россию, то будет она висеть в федеральном розыске до скончания времен», — сообщил РБК адвокат Максим Пашком. «Думаю, что в международный розыск ее объявлять не будут. Теоретически имеют право объявить ее в международный розыск, однако в большинстве стран то, что у нас подразумевается под клеветой, не является уголовным преступлением, это является гражданско-правовым разбирательством, вопросом чести и достоинства. А выдача в международном праве обычно работает только тогда, когда деяние является преступным по законодательству обеих стран», — сказал он.

Какая версия происходящего у самой Батуриной

Постановление мирового судьи будет обжаловано, сообщил РБК Геннадий Теребков, пресс-секретарь Елены Батуриной. «Судья грубо игнорирует присутствие в суде адвокатов Елены Батуриной, а также письменные заявления госпожи Батуриной, подтверждающие полномочия ее адвокатов и позволяющие рассмотреть дело в ее отсутствие», — заявил он, добавив, что «сейчас готовится и заявление в квалификационную коллегию судей с требованием провести проверку действий судьи».

Происходящую ситуацию представитель Батуриной объясняет действиями со стороны структур миллиардера Михаила Фридмана. «Данное постановление — это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп». — РБК) Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования. Виктор Батурин уже неоднократно был осужден за мошенничество, в том числе в связи с фальсификацией финансовых документов», — прокомментировал представитель Батуриной.

«То, что оппоненты активизировали свои действия, устроили грязную пиар-кампанию против Елены Батуриной в самый трагический для нее момент, сразу после смерти супруга, вызывает к ним особое презрение», — добавил Теребков.

При чем тут А1 Михаила Фридмана

А1 свою причастность к процессу против Батуриной отрицает. «А1 никакого отношения ни к какому постановлению о розыске Батуриной не имеет и в этом деле не участвует», — заявил РБК представитель инвестгруппы.

А1 уже много лет работает на рынке специальных ситуаций: инвестирует в компании, находящиеся в сложном финансовом положении, ищет активы и денежные средства оппонентов, представляет стороны в корпоративных конфликтах.

Сообщения о возможном участии А1 в конфликте Батуриных появлялись в октябре 2019 года: речь шла о том, что инвестгруппа претендует на активы Виктора Батурина, который был объявлен банкротом в 2016 году, и сейчас суды рассматривают требования кредиторов к нему. Осенью компания Parony, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, сообщила, что является правопреемником кипрской Sarrio Investments Ltd, которая требовала от Батурина 3,2 млрд руб. и входила в третью очередь реестра требований кредиторов. Агентство «Федералпресс» со ссылкой на «информацию со стороны должника» сообщило, что «право требования долга теперь перешло к структурам, контролируемым компанией А1».

Но Parony контроль так и не получила: она заявила суду, что Sarrio приобрела 1352 акции Parony (общее количество ее акций неизвестно), а в счет их оплаты передала право требования к Батурину, следует из определения суда. Но суд отказал в замене Parony на Sarrio в реестре кредиторов. Судья сослался на региональное управление Росфинмониторинга, которое установило, что сделка между Parony и Sarrio может быть притворной, а сама Parony не имеет признаков действующей компании. Бенефициары Parony неизвестны. Ее учредитель, юрфирма Harneys Corporate с Британских Виргинских остров, имеет «сомнительную деловую репутацию», отмечал суд со ссылкой на данные «налогового органа» (о ведомстве какой именно страны идет речь, не уточняется).