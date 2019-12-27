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Представитель Батуриной связал объявление ее в розыск с А1 Фридмана
Представитель Елены Батуриной назвал ее объявление в розыск «рейдерской атакой» со стороны структур А1 Михаила Фридмана. Самая богатая женщина России стала фигурантом уголовного дела о клевете
Елена Батурина (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Представитель Елены Батуриной, президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, в комментарии РБК связал ее объявление в розыск с действиями структур миллиардера Михаила Фридмана.

Ранее в пятницу мировой судья в Элисте объявил Батурину в розыск и наложил на нее обязательство о явке по уголовному делу о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК). Заявление против нее подал Эренцен Манжеев, финансовый управляющий в деле о банкротстве брата Батуриной, бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина.

«Данное постановление — это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп». — РБК) Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования. Виктор Батурин уже неоднократно был осужден за мошенничество, в том числе в связи с фальсификацией финансовых документов», — сообщил РБК пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков.

«То, что оппоненты активизировали свои действия, устроили грязную пиар-кампанию против Елены Батуриной в самый трагический для нее момент, сразу после смерти супруга, вызывает к ним особое презрение», — добавил ее представитель.

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
Общество

Постановление о розыске Батуриной «незаконно и будет обжаловано», — заявил Теребков. «Судья грубо игнорирует присутствие в суде адвокатов Елены Батуриной, ранее неоднократно участвовавших в заседаниях по иску представителя ее брата о клевете, а также письменные заявления госпожи Батуриной, подтверждающие полномочия ее адвокатов и позволяющие рассмотреть дело в ее отсутствие», — сказал пресс-секретарь. Он уточнил, что «помимо обжалования данного незаконного постановления сейчас готовится и заявление в квалификационную коллегию судей с требованием провести проверку действий судьи».

«А1 никакого отношения ни к какому постановлению о розыске Батуриной не имеет и в этом деле не участвует», — сказал РБК представитель компании А1.

Заявление Манжеева о клевете со стороны Батуриной связано с судебной тяжбой между ней и ее братом в Австрии. «Батурин в том числе оспаривает утверждение сестры, что он сфальсифицировал приложение к договору от 2007 года, в котором Батурины урегулируют взаимные претензии. У сторон оказались разные версии приложений. Выступая на процессе, Батурина заявила, что Манжеев проходит подозреваемым по уголовному делу в России, поскольку пытался получить доступ к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев настаивает, что это не соответствует действительности, это и стало поводом для заявления о клевете.

Авторы: Маргарита Алехина, Алена Прохоренко
При участии: Павел Казарновский
Теги: Елена Батурина, Михаил Фридман
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