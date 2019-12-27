Представитель Батуриной связал объявление ее в розыск с А1 Фридмана

Представитель Батуриной связал объявление ее в розыск с А1 Фридмана

Представитель Елены Батуриной назвал ее объявление в розыск «рейдерской атакой» со стороны структур А1 Михаила Фридмана. Самая богатая женщина России стала фигурантом уголовного дела о клевете

Елена Батурина (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Представитель Елены Батуриной, президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, в комментарии РБК связал ее объявление в розыск с действиями структур миллиардера Михаила Фридмана.

Ранее в пятницу мировой судья в Элисте объявил Батурину в розыск и наложил на нее обязательство о явке по уголовному делу о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК). Заявление против нее подал Эренцен Манжеев, финансовый управляющий в деле о банкротстве брата Батуриной, бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина.

«Данное постановление — это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп». — РБК) Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования. Виктор Батурин уже неоднократно был осужден за мошенничество, в том числе в связи с фальсификацией финансовых документов», — сообщил РБК пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков.

«То, что оппоненты активизировали свои действия, устроили грязную пиар-кампанию против Елены Батуриной в самый трагический для нее момент, сразу после смерти супруга, вызывает к ним особое презрение», — добавил ее представитель.