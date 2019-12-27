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МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете
Ведомство предлагает ввести наказание за пропаганду наркотиков в Сети от штрафа в 50 тыс. руб. до двухлетнего лишения свободы
Фото: Марина Круглякова / ТАСС

МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Законопроект предлагает внести изменения в ст. 230.3 УК России (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и добавить туда пункт о пропаганде «незаконных потребления, оборота наркотических средств». Нарушителей министерство предлагает штрафовать в размере до 50 тыс. руб., назначать им исправительные работы, а также ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.   

Кроме того, ч. 2 ст. 230 УК министерство предлагает дополнить таким квалифицирующим признаком, как склонение к потреблению наркотиков с использованием средств массовой информации либо через интернет. Некоторые виды пропаганды запрещенных веществ в Сети также могут выделить отдельной частью в ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков), предусмотрев ужесточение административной ответственности за такие нарушения, в том числе и для юрлиц. 

Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Общество

Под пропагандой подразумевается «распространение информации о местах, способах и методах незаконных приобретения, потребления, изготовления, хранения, переработки, производства, сбыта, пересылки или перевозки» наркотиков. При этом сообщения о фактах пресечения правоохранителями этих действий пропагандой не являются.  

В конце октября президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить поправки в УК, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков через интернет. В начале года МВД России представило законопроект о внесении изменений в КоАП, согласно которым за рекламу психотропов в Сети юридических лиц могут наказывать штрафами до 1 млн руб.       

Авторы: Артём Губенко, Кристина Астафурова
Теги: наркотики, пропаганда
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