Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях из-за праздников

Последняя рабочая неделя уходящего года и первая неделя 2020 года будут двухдневными, напомнили в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.

Так, рабочими будут 30 и 31 декабря. При этом 31 декабря является предпраздничным днем, а потому предполагает сокращение рабочего времени на один час.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января включительно, а первыми рабочими днями в новом году станут четверг и пятница — 9 и 10 января.

Ранее власти ряда регионов, включая Ленинградскую, Калининградскую, Владимирскую и Курганскую области, сделали 31 декабря выходным днем. Мэр Москвы Сергея Собянин говорил, что не может обязать предприятия отпустить сотрудников перед Новым годом и не считает правильным лишать москвичей возможности увидеть коллег перед праздником.