Россияне в 2020 году будут трудиться восемь коротких рабочих недель

Россияне в 2020 году будут трудиться восемь коротких рабочих недель

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель в связи с праздниками. Это следует из производственного календаря на следующий год, утвержденного правительством.

Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил «РИА Новости», что они будут укорочены из-за праздников, а также переноса тех праздничных дней, которые выпадают на выходные.

Первая рабочая неделя после январских каникул составит два дня — 9 и 10 января. Следующая сокращенная неделя придется на февраль. В связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут работать с 25 по 28 февраля.

Так как Международный женский день в 2020 году приходится на воскресенье, то выходной переносится на 9 марта. В результате рабочая неделя сократится до четырех дней — с 10 по 13 марта. Граждане России также будут работать четыре дня с 27 по 30 апреля из-за Дня весны и труда.