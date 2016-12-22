Следователи сообщили о взорвавшейся в магазине в Петербурге бомбе

В магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, заявили в Следственном комитете. Бомба была начинена поражающими элементами

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Следственном комитете заявили, что взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, передает ТАСС. Его мощность в СК оценили в 200 г в тротиловом эквиваленте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она добавила, что власти рассматривают все версии произошедшего.

«В торговом центре произошел взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте, начиненного поражающими элементами», — заявила Петренко.

Руководитель петербургского главка СК Александр Клаус сообщил, что создана оперативно-следственная группа из следователей, сотрудников ФСБ и МВД, передает «Интерфакс».​

«Отрабатываются все возможные версии происшедшего», — добавил он.

В пресс-службе X5 Retail Group (компании принадлежит сеть «Перекресток») РБК сообщили, что «помимо покупателей в непосредственной близости от места взрыва находились три кассира и два сотрудника торгового зала». «Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались. В настоящий момент в торговых залах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и контроля за подозрительными посторонними предметами, в том числе оставляемых посетителями в камерах хранения», — добавили в пресс-службе.

Очевидец произошедшего Анастасия Филин, живущая неподалеку от магазина, сообщила РБК, что услышала взрыв в районе 19:00. «Думали, что бахнул салют, но по истечении трех минут за окном послышались звуки сирен: скорые, пожарные, полиция. В данный момент всё оцеплено и людей не пускают», — рассказала она.

«Я видел, что много пострадавших — больше всех пострадал охранник. Поражающих элементов типа гвоздей мне не было видно. Пожара как такового не было — может, небольшие очаги, но ничего не сгорело», — рассказал РБК очевидец Александр Мокроусов. «В момент взрыва «Перекресток» был в зоне моей видимости, так как я шел, чтобы купить продуктов. Я очень хорошо почувствовал взрыв на земле, когда упал. Естественно, был громкий звук, и потому я в шоке забежал в свой двор по соседству. Потом увидел, что пострадавших вынимали спасатели», — рассказал РБК очевидец Артур Ерицян.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). Сотрудники ведомства, отмечалось в сообщении ведомства, рассматривают все версии произошедшего.

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По данным администрации Калининского района Санкт-Петербурга, в результате взрыва были госпитализированы девять человек. Один от госпитализации отказался, сообщил ТАСС. Дежурный администрации отказался дать комментарий РБК.

В комитете по здравоохранению Петербурга РБК сообщили, что после взрыва были госпитализированы десять человек.

«Всего десять госпитализированных. Четверо доставлены в Мариинскую больницу, четверо — в Александровскую больницу. Еще двое — в Елизаветинскую больницу», — сказала сотрудница пресс-службы комитета.

По ее данным, девять госпитализированных — в удовлетворительном состоянии, один пациент — в среднетяжелом. «Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — добавила она.

Представитель X5 Retail Group (компании принадлежит сеть «Перекресток») сообщил РБК, что магазин, в котором произошел взрыв, закрыт, покупатели и персонал эвакуированы. Он добавил, что на месте происшествия работают спецслужбы.

В МЧС рассказали РБК, что в районе кассы супермаркета около 18:30 произошел хлопок. Прибывшие на место происшествия спасатели не зафиксировали пожара.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.