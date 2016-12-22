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В ЯНАО после выступления школьника в бундестаге наказали 4 чиновников
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В ЯНАО после выступления школьника в бундестаге наказали 4 чиновников
Общество, 10:00
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В ЯНАО после выступления школьника в бундестаге наказали 4 чиновников
Дисциплинарные взыскания после выступления школьника из Нового Уренгоя в бундестаге получили четыре чиновника местной горадминистрации. Ранее в Кремле эту ситуацию называли «экзальтированной травлей»
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и глава Нового Уренгоя Иван Костогриз завершили проверку по факту выступления учащегося местной гимназии в бундестаге. По ее итогам дисциплинарные взыскания получили два заместителя главы города, а также начальник и заместитель информационно-аналитического управления. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в пресс-службе администрации Нового Уренгоя.

«Замглавы по социальным вопросам объявлен выговор, замглавы по внутренней политике вынесено предупреждение», — пояснил также собеседник агентства. Имен чиновников, которые получили взыскания, он не назвал. Согласно информации на сайте администрации Нового Уренгоя, начальником и заместителем информационного-аналитического управления администрации являются Лариса Невеселая и Анна Вершинина. Заместителей у Костогриза, как отмечается на сайте, всего пять. Вопросами социальной политики занимается Надежда Бондарь, внутреннюю политику курирует Андрей Мартынов.

Ранее, 12 декабря, депутат законодательного собрания региона Елена Кукушкина рассказала РБК о том, что выговор после выступления школьника департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа вынес также директору гимназии №1 Нового Уренгоя, где учится мальчик, а также его преподавателю немецкого языка. Именно учительница немецкого, не посоветовавшись с преподавателями истории, как отмечалось в докладе ведомства, на основе полученных ею из Германии материалов занималась подготовкой доклада, с которым старшеклассник Николай Десятниченко выступил в бундестаге.

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе горадминистрации, после инцидента уволен никто не был.

Видеозапись выступления школьника из Нового Уренгоя было опубликована на канале YouTube «Журналистская правда» 19 ноября. Выступая в бундестаге, старшеклассник из ЯНАО рассказал о немецком солдате, который участвовал в Сталинградской битве. После сражения этот солдат, как отмечал гимназист, попал в лагерь для военнопленных, где «умер от тяжелых условий плена». Также в лагере, как подчеркивал мальчик, оказались «невинно погибшие люди, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать». Сам школьник впоследствии объяснял, что изучал биографию Георга Йохана Рау, который был одним из 250 тыс. плененных после Сталинградской битвы немецких солдат.

Фраза старшеклассника о «невинно погибших» немцах вызвала многочисленные споры. В частности, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил Генеральную прокуратуру провести проверку и установить, кто был инициатором речи мальчика.​ Другой парламентарий, Валерий Рашкин, в свою очередь предлагал провести проверки в школах и наказать «лиц», сформировавших у учеников «искаженное» представление об истории России.

Также на ситуацию отреагировала российский министр образования Ольга Васильева. Она призвала «оставить ребенка в покое». С ней также согласились в Кремле — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце ноября отметил, что ему непонятна «экзальтированная травля», которая началась в российским обществе.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: чиновники , школьник , бундестаг , Новый Уренгой
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