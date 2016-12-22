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Минобразования ответило на запрос Рашкина о речи школьника в бундестаге
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Минобразования ответило на запрос Рашкина о речи школьника в бундестаге
Общество, 26 дек, 21:37
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Минобразования ответило на запрос Рашкина о речи школьника в бундестаге

Глава Минобразования Ольга Васильева ответила на депутатский запрос Валерия Рашкина (КПРФ), где он попросил провести проверку в школах Нового Уренгоя после выступления гимназиста в бундестаге. Министр сообщила (ее ответ есть в распоряжении у РБК), что все необходимые проверки уже проведены.

«Проведены проверки, встречи с учителями истории и обществознания, директорами общеобразовательных школ города Нового Уренгоя <...> В целях недопущения искажения содержаний сведений о Великой Отечественной войне в автономном округе проведена работа по изучению организационных основ преподавания предмета «История», — сказано в сообщении.

В комментарии замминистра образования Татьяны Синюгиной говорится, что программы гимназии, от которой ученик выступил в Германии с речью о солдатах вермахта, соответствуют требованиям Минобразования.

Видео: Вася Гогошин / YouTube

В своем депутатском запросе от 20 декабря (есть у РБК) Валерий Рашкин просил не только провести проверки в школах, но и наказать «лица», сформировавшие у учеников «искаженное» представление об истории России. В том числе ответственных Рашкин предлагал уволить.

Выступая в бундестаге 19 ноября, гимназист рассказал о немецком солдате, который после Сталинградской битвы попал в лагерь для военнопленных, где «умер от тяжелых условий плена». Он подчеркнул, что в лагере оказались «невинно погибшие люди, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать». Сам школьник сообщал, что организаторы мероприятия выложили видео его речи, вырезав оттуда наиболее важные слова.

Теги: бундестаг , Новый Уренгой , Минобразования
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