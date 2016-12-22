Минобразования ответило на запрос Рашкина о речи школьника в бундестаге

Глава Минобразования Ольга Васильева ответила на депутатский запрос Валерия Рашкина (КПРФ), где он попросил провести проверку в школах Нового Уренгоя после выступления гимназиста в бундестаге. Министр сообщила (ее ответ есть в распоряжении у РБК), что все необходимые проверки уже проведены.

«Проведены проверки, встречи с учителями истории и обществознания, директорами общеобразовательных школ города Нового Уренгоя <...> В целях недопущения искажения содержаний сведений о Великой Отечественной войне в автономном округе проведена работа по изучению организационных основ преподавания предмета «История», — сказано в сообщении.

В комментарии замминистра образования Татьяны Синюгиной говорится, что программы гимназии, от которой ученик выступил в Германии с речью о солдатах вермахта, соответствуют требованиям Минобразования.

Видео: Вася Гогошин / YouTube

В своем депутатском запросе от 20 декабря (есть у РБК) Валерий Рашкин просил не только провести проверки в школах, но и наказать «лица», сформировавшие у учеников «искаженное» представление об истории России. В том числе ответственных Рашкин предлагал уволить.