Стрелявший в бойцов Нацгвардии США афганец сотрудничал с ЦРУ

По словам директора ЦРУ, задержанный афганец сотрудничал с подразделением ведомства в Афганистане и другими структурами, но после вывода американских войск из страны прибыл в США с одобрения администрации Байдена

Фото: Mike Ryan / Reuters

Афганец, который открыл стрельбу рядом с Белым домом и ранил двух бойцов Национальной гвардии США, прежде сотрудничал с американскими правительственными структурами, в том числе с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) в Афганистане в период пребывания там американских войск. Об этом заявил директор спецслужбы Джон Рэтклифф в интервью телеканалу Fox News.

«После провального вывода [американских] войск из Афганистана [в 2021 году] при администрации Байдена эта же администрация оправдала прибытие стрелявшего в США в сентябре 2021 года его предыдущей работой на правительство, включая сотрудничество с ЦРУ в качестве члена сил, помогавшим Соединенным Штатам в Кандагаре», — сказал он.

Рэтклифф выразил мнение, что мужчине нельзя было выдавать разрешение на въезд в Соединенные Штаты.

Стрельба, в результате которой получили ранения бойцы Нацгвардии США, произошла 26 ноября в одном квартале от Белого дома. Раненых увезли в больницы в тяжелом состоянии.

Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морисси затем сообщил о смерти нацгвардейцев, но позже уточнил, что получает «противоречивые данные» об их состоянии. Глава Пентагона Пит Хегсет позже описал его как критическое. Сотрудники ФБР подтвердили Fox News, что раненые остаются в критическом состоянии.

Подозреваемый был задержан. Президент США Дональд Трамп, который в момент происшествия находился во Флориде, заявил, что задержанный также ранен, но это не избавит его от серьезного наказания.

Помощник начальника полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл сообщил, что подозреваемый находится в больнице и что, вероятнее всего, он действовал в одиночку.

Министерство внутренней безопасности США опознало подозреваемого как гражданина Афганистана Рахмануллу Лаканвала. По информации ведомства, 29-летний мужчина прибыл в США в 2021 году в рамках операции «Приветствие союзников», предусматривавшей въезд граждан Афганистана после вывода оттуда американских войск и возвращения к власти талибов.

Представитель действующей администрации сообщил Reuters, что Лаканвал подал заявление о получении убежища в США в декабре 2024 года, оно было одобрено 23 апреля 2025-го, через три месяца после вступления в должность Трампа.