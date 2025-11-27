 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Стрелявший в бойцов Нацгвардии США афганец сотрудничал с ЦРУ

Рэтклифф: стрелявший в бойцов Нацгвардии США афганец ранее сотрудничал с ЦРУ
По словам директора ЦРУ, задержанный афганец сотрудничал с подразделением ведомства в Афганистане и другими структурами, но после вывода американских войск из страны прибыл в США с одобрения администрации Байдена
Фото: Mike Ryan / Reuters
Фото: Mike Ryan / Reuters

Афганец, который открыл стрельбу рядом с Белым домом и ранил двух бойцов Национальной гвардии США, прежде сотрудничал с американскими правительственными структурами, в том числе с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) в Афганистане в период пребывания там американских войск. Об этом заявил директор спецслужбы Джон Рэтклифф в интервью телеканалу Fox News.

«После провального вывода [американских] войск из Афганистана [в 2021 году] при администрации Байдена эта же администрация оправдала прибытие стрелявшего в США в сентябре 2021 года его предыдущей работой на правительство, включая сотрудничество с ЦРУ в качестве члена сил, помогавшим Соединенным Штатам в Кандагаре», — сказал он.

Рэтклифф выразил мнение, что мужчине нельзя было выдавать разрешение на въезд в Соединенные Штаты.

США после призыва Трампа прекратили прием заявок на въезд из Афганистана
Политика
Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

Стрельба, в результате которой получили ранения бойцы Нацгвардии США, произошла 26 ноября в одном квартале от Белого дома. Раненых увезли в больницы в тяжелом состоянии.

Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морисси затем сообщил о смерти нацгвардейцев, но позже уточнил, что получает «противоречивые данные» об их состоянии. Глава Пентагона Пит Хегсет позже описал его как критическое. Сотрудники ФБР подтвердили Fox News, что раненые остаются в критическом состоянии.

Подозреваемый был задержан. Президент США Дональд Трамп, который в момент происшествия находился во Флориде, заявил, что задержанный также ранен, но это не избавит его от серьезного наказания.

Помощник начальника полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл сообщил, что подозреваемый находится в больнице и что, вероятнее всего, он действовал в одиночку.

Министерство внутренней безопасности США опознало подозреваемого как гражданина Афганистана Рахмануллу Лаканвала. По информации ведомства, 29-летний мужчина прибыл в США в 2021 году в рамках операции «Приветствие союзников», предусматривавшей въезд граждан Афганистана после вывода оттуда американских войск и возвращения к власти талибов.

Представитель действующей администрации сообщил Reuters, что Лаканвал подал заявление о получении убежища в США в декабре 2024 года, оно было одобрено 23 апреля 2025-го, через три месяца после вступления в должность Трампа.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Нацгвардия США США Афганистан ЦРУ
Материалы по теме
В Вашингтон направят 500 нацгвардейцев США после стрельбы у Белого дома
Политика
Трамп пригрозил «высокой ценой» застрелившему нацгвардейцев в Вашингтоне
Политика
Служащих Нацгвардии США ранили при стрельбе неподалеку от Белого дома
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 14:51 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 14:51
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 15:05
Криптокомпанию Tether назвали крупнейшим частным держателем золота в мире Крипто, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Парламент Молдавии одобрил закрытие Русского дома в Кишиневе Политика, 15:03
ЦБ назвал кредитный риск «ключевой уязвимостью» при замедлении экономики Финансы, 15:00
На SOC Forum 2025 обсудили кибербезопасность как драйвер роста бизнеса Отрасли, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Космонавт рассказал, как возвращается «в действительность земную»
РАДИО
 Технологии и медиа, 14:43
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Прокрастинация: как перестать откладывать дела и стать продуктивным Образование, 14:37
На заводе «Москвич» собрали первый хетчбэк «Атом» Авто, 14:35
Акции Puma подскочили на 17% на новостях о возможной продаже компании Инвестиции, 14:33
Фактор климата: какой экономический эффект дают прогнозы погоды Национальные проекты, 14:33
В Москве простились с Никитой Симоняном Спорт, 14:29