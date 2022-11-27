Друг супруга Елизаветы II назвал причину ее смерти

По данным бывшего лорда-комиссара казначейства, Елизавета II скончалась от редкого вида рака. По официальной информации, она умерла от возраста. Королева скончалась в сентябре этого года

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Королева Великобритании Елизавета II страдала миеломой, редкой формой рака костного мозга, написал друг скончавшегося принца Филиппа Джайлс Брандрет в своей книге, передает Independent.

Речь идет о биографии «Элизабет: интимный портрет», в ней Брандрет рассказал, что слышал о такой болезни королевы, которая могла бы объяснить ее усталость и потерю веса, «а также все эти проблемы с передвижением», о которых часто говорили в течение последнего года ее жизни.

По словам Брандрета, наиболее частым симптомом миеломы становится боль в костях, прежде всего — в области таза и поясницы, а множественная миелома — это заболевание, которое чаще поражает пожилых людей. Лекарства от нее нет, имеющиеся препараты могут лишь снизить тяжесть симптомов и продлить жизнь пациента на несколько месяцев.

Миелома развивается из-за нарушение роста лимфоцитов — группы клеток, отвечающих за иммунитет, точнее, за выработку антител. При этом заболевании вместо стандартных лимфоцитов формируются атипичные клетки, неспособные выполнять свою функцию, что приводит к резкому снижению сопротивляемости организма. Рост происходит в костной ткани и становится причиной ее размягчения и значительного снижения прочности. Риск развития патологии повышается с возрастом пациента, подавляющее большинство случаев наблюдается в возрасте старше 40 лет, чаще болеют мужчины.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Согласно свидетельству о смерти, опубликованному Национальным архивом Шотландии, она скончалась по естественной причине — от старости. Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего столетнего юбилея. Незадолго до смерти он перенес операцию на сердце.

Бландрет был членом парламента королевства (1992-1997) и лордом-комиссаром Казначейства (1996-1997) в правительстве Джона Мейджора, затем работал обозревателем Telegraph и Daily Mail.