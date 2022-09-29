Национальный архив Шотландии показал свидетельство о смерти Елизаветы II

В свидетельстве о смерти Елизаветы II причиной смерти названа старость. Смерть королевы наступила 8 сентября в 15:10

В свидетельстве о смерти королевы Великобритании Елизаветы II причиной смерти указана «старость». Документ опубликовал Национальный архив Шотландии.

В документе указано, что смерть королевы наступила 8 сентября в 15:10 в замке Балморал в Абердиншире. Причина смерти — старость.

Video

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. 19 сентября гроб с ее телом опустили в королевскую усыпальницу в часовне Виндзорского замка. Перед этим с гроба сняли корону, скипетр и державу. Их передали главному священнику Виндзора. Затем королевский ювелир доставит эти предметы в Лондонский Тауэр, где хранятся императорские драгоценности.

Ранее Букингэмский дворец показал фото надгробной плиты королевы. Она установлена в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре. Она вырезана из черного бельгийского мрамора с латунными буквенными вставками и вставлена в пол часовни. Вокруг стоят цветочные венки и букеты.

Под той же плитой погребены ее отец Георг VI, мать Елизавета и муж Филипп.