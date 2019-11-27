ФСБ задержала банду контрабандистов пороха

Обыски по делу прошли в 12 регионах. Ликвидированы в том числе мастерские, где травматическое оружие переделывалось в боевое

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась контрабандой пороха в Россию из-за рубежа, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ходе совместной с МВД операции обыски были проведены в 12 регионах. В результате у продавцов и покупателей контрабандного товара удалось изъять 82 кг пороха, 14 единиц охотничьих ружей и карабинов, на которые не было разрешения, переделанные под боевое оружие травматические револьверы и сигнальные пистолеты.

Организаторов нелегального бизнеса удалось задержать в Красноярске, Москве и Новосибирске. Также пресечена деятельность подпольных мастерских, в которых гражданское оружие переделывалось в боевые аналоги.

В июне этого года ФСБ сообщала о задержании в Новом Уренгое преступников, которые занимались контрабандой оружия с территории Украины и Литвы, а также переделкой гражданского оружия в боевое. Тогда удалось изъять автоматы, винтовки, карабины, пистолеты, револьверы и пистолет-пулемет.