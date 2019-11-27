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ФСБ задержала банду контрабандистов пороха
Обыски по делу прошли в 12 регионах. Ликвидированы в том числе мастерские, где травматическое оружие переделывалось в боевое
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась контрабандой пороха в Россию из-за рубежа, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ходе совместной с МВД операции обыски были проведены в 12 регионах. В результате у продавцов и покупателей контрабандного товара удалось изъять 82 кг пороха, 14 единиц охотничьих ружей и карабинов, на которые не было разрешения, переделанные под боевое оружие травматические револьверы и сигнальные пистолеты.

Организаторов нелегального бизнеса удалось задержать в Красноярске, Москве и Новосибирске. Также пресечена деятельность подпольных мастерских, в которых гражданское оружие переделывалось в боевые аналоги.

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В июне этого года ФСБ сообщала о задержании в Новом Уренгое преступников, которые занимались контрабандой оружия с территории Украины и Литвы, а также переделкой гражданского оружия в боевое. Тогда удалось изъять автоматы, винтовки, карабины, пистолеты, револьверы и пистолет-пулемет.

В марте сотрудники СК и ФСБ обнаружили в Подмосковье схрон бандитской группировки из 90-х годов. В тайнике нашли автоматы Калашникова, снайперские винтовки и гранатометы.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ФСБ, оружие
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