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ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

В Новом Уренгое ФСБ удалось остановить группу преступников, которые занимались контрабандой оружия с территории Украины и Литвы, а также переделкой гражданского оружия в боевое. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Операция прошла в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Оперативники задержали организатора и десять участников группы. В местах их проживания и работы ФСБ изъяла множество огнестрельного оружия, боеприпасов и запчастей, в том числе семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов и пистолет-пулемет. Кроме того, удалось найти три гранаты и 9 тыс. патронов.

Группа использовала подпольные мастерские для ремонта оружия и переделки гражданских образцов в боевое. Всего ФСБ пресекла работу четырех мастерских.

«Следственными подразделениями ФСБ России и МВД России решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и 223 (незаконное изготовление оружия) УК России», — говорится в сообщении ФСБ.

В марте сотрудники СК и ФСБ обнаружили в Подмосковье схрон бандитской группировки из 90-х годов. В тайнике нашли автоматы Калашникова, снайперские винтовки и гранатометы.

Теги: контрабанда оружия, Литва
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