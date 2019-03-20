В тайнике банды 90-х под Москвой нашли гранатометы и 36 кг взрывчатки

В тайнике банды 90-х под Москвой нашли гранатометы и 36 кг взрывчатки

Арсенал группировки, занимавшейся похищениями, убийствами и рейдерскими захватами, включал в себя РПГ-18, армейские огнеметы «Шмель», автоматы и снайперские винтовки. Вместе с ними хранились 36 кг взрывчатки и 15 тыс. патронов

Фото: ФСБ РФ

Следственный комитет и ФСБ обнаружили тайник преступной группировки, действовавшей в Московской области с 1990-х годов, говорится в сообщении СКР. В схроне было обнаружено более 100 единиц огнестрельного оружия.

На видео, которое опубликовал Следственный комитет, следователи спускаются в схрон, расположенный в подвале. В тайнике хранились пластиковые коробки и ящики, в которых лежало оружие и взрывчатка. В арсенале группировки были автоматы Калашникова различных модификаций, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы Uzi, «Витязь» и «Скорпион», множество гранат, пистолеты и револьверы, в том числе с глушителями. Вместе с оружием банда хранила 15 тыс. патронов.

В список «тяжелого» вооружения банды входили гранатометы РПГ-18 «Муха», реактивные огнеметы «Шмель», две самодельные бомбы и 36 кг взрывчатки.

Видео: СК РФ

Название преступной группировки следователи пока не раскрывают. «На счету этой банды похищения и убийства людей, а также вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий. В рамках уголовного дела задержан ряд соучастников, в том числе два киллера. В настоящее время расследование уголовного дела находится в активной стадии, поэтому более подробная информация может повредить следствию», — говорится в сообщении СКР.