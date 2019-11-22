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ФСБ задержала в Москве и регионах девять террористов
По данным спецслужбы, они вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата»

Правоохранители провели спецоперацию в Москве, Тюменской области и Татарстане и задержали двух главарей и семь членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанные занимались распространением террористической идеологии среди мусульман и вербовали граждан в свои ряды. В домах злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли запрещенные пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир», средства связи и электронные носители информации.

Злоумышленники работали над созданием «сетевых закрытых структур» террористической организации и решали задачи по ее финансовому обеспечению, рассказали в ведомстве. Они вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата», указали в ФСБ.

Против задержанных возбуждены уголовные дела.

Общество
ФСБ сообщила о задержании трех вербовщиков ИГ в Московском регионе

В начале ноября двух сторонников «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в России), собиравших средства для финансирования террористов, задержали в Дагестане. По данным ФСБ, им удалось собрать не менее 10 млн руб.

20 ноября в ведомстве сообщили о задержании трех вербовщиков ИГ в Московском регионе. Они занимались организацией отправки рекрутов в Сирию, где те участвовали в боевых действиях на стороне террористов.

Теги: «Хизб ут-Тахрир», федеральная служба безопасности
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