ФСБ задержала в Москве и регионах девять террористов

ФСБ задержала в Москве и регионах девять террористов

По данным спецслужбы, они вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата»

Правоохранители провели спецоперацию в Москве, Тюменской области и Татарстане и задержали двух главарей и семь членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанные занимались распространением террористической идеологии среди мусульман и вербовали граждан в свои ряды. В домах злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли запрещенные пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир», средства связи и электронные носители информации.

Злоумышленники работали над созданием «сетевых закрытых структур» террористической организации и решали задачи по ее финансовому обеспечению, рассказали в ведомстве. Они вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата», указали в ФСБ.

Против задержанных возбуждены уголовные дела.