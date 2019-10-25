Глава «дочки» РЖД назвал дату запуска новых поездов с душем и розетками

«Дочка» РЖД запустит первый поезд, полностью состоящий из новых плацкартов и купе, в конце ноября. В составах будут душ, USB-розетки и микроволновки

Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустит новые поезда, состоящие из новых плацкартов и купе (с душем и розетками), а также герметичными переходами между вагонами, в конце ноября. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Петр Иванов, передает корреспондент РБК.

Первые поезда от производителя «Трансмашхолдинг» появятся на маршруте Москва — Белгород. Кроме того, генеральный директор назвал маршруты, на которых заменят одноэтажные вагоны на двухэтажные: с 3 декабря Москва — Петрозаводск, с 8 декабря Пенза — Москва и с 25 декабря Москва — Брянск.

Всего на закупку вагонов в 2020 году компания направит 36,6 млрд руб., сообщил Иванов. Закупка пройдет в рамках контракта с Тверским вагоностроительным заводом (ТВЗ, входит в «Трансмашхолдинг»). «Еще 16 млрд руб. уйдет на модернизацию [вагонов]», — говорит Иванов. По его словам, сделка будет профинансирована из средств ФПК, в том числе за счет размещения бондов на 11 млрд руб. в 2020 году.

Генеральный директор подчеркнул, что компания вскоре снимет с проводников обязанности по обслуживанию вагонов, в том числе уборке, позволив сосредоточиться на сервисе для пассажиров. «Все, что касается обслуживания, контроля за подвижным составом, это должны делать сервисные подразделения, которые либо находятся в вагонах, либо вовне — на станциях. Часть работ для нас осуществляет материнская компания [РЖД], часть — аутсорс», — говорит Иванов.