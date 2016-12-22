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СК возбудил дело после нападения на российское посольство в Киеве
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СК возбудил дело после нападения на российское посольство в Киеве
Конфликт в Азовском море, 19:04
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СК возбудил дело после нападения на российское посольство в Киеве
Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нападения на российские дипломатические учреждения на Украине. В ведомстве сообщили, что занимаются установлением причастных к преступлению
Фото: РИА Новости

Два уголовных дела по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) возбудило Главное следственное управление СК. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, речь идет о событиях 25–26 ноября в Киеве и Харькове.

Так, в украинской столице группа неустановленных лиц атаковала здание российского посольства. По данным следователей, они закидали территорию дипмиссии дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями.

Аналогичное нападение произошло в Харькове, в результате чего «был нарушен нормальный порядок работы российского заграничного учреждения».

Митинг около российского посольства в Киеве. Фоторепортаж Еще 5 фото
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В СК подчеркнули, что «нападавшие были, безусловно, осведомлены» о том, что здания посольств и их имущество пользуются международной защитой. Теперь российские следователи принимают меры для установления их личностей.

Инциденты возле российских диппредставительств произошли после того, как в Черном море были задержаны три украинских военных корабля, нарушивших государственную границу. Их экипажи в настоящее время находятся в Крыму, где части моряков предъявлены обвинения в нарушении российского законодательства.

В конце сентября в Москве был задержан бывший депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Николай Рудьковский. Против него в 2016 году возбудили уголовное дело по факту нападения на российское посольство в Киеве двумя годами ранее и порче имущества дипмиссии. Экс-чиновника объявили в федеральный розыск и задержали после его появления в российской столице.

23 ноября стало известно, что Рудьковского направили на психиатрическую экспертизу в институт имени Сербского.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Украина , Посольство
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