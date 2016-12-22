СК возбудил дело после нападения на российское посольство в Киеве

Два уголовных дела по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) возбудило Главное следственное управление СК. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, речь идет о событиях 25–26 ноября в Киеве и Харькове.
Так, в украинской столице группа неустановленных лиц атаковала здание российского посольства. По данным следователей, они закидали территорию дипмиссии дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями.
Аналогичное нападение произошло в Харькове, в результате чего «был нарушен нормальный порядок работы российского заграничного учреждения».
В СК подчеркнули, что «нападавшие были, безусловно, осведомлены» о том, что здания посольств и их имущество пользуются международной защитой. Теперь российские следователи принимают меры для установления их личностей.
Инциденты возле российских диппредставительств произошли после того, как в Черном море были задержаны три украинских военных корабля, нарушивших государственную границу. Их экипажи в настоящее время находятся в Крыму, где части моряков предъявлены обвинения в нарушении российского законодательства.
В конце сентября в Москве был задержан бывший депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Николай Рудьковский. Против него в 2016 году возбудили уголовное дело по факту нападения на российское посольство в Киеве двумя годами ранее и порче имущества дипмиссии. Экс-чиновника объявили в федеральный розыск и задержали после его появления в российской столице.23 ноября стало известно, что Рудьковского направили на психиатрическую экспертизу в институт имени Сербского.