WikiLeaks предложила The Guardian поспорить на $1 млн и голову главреда

Предмет спора на голову редактора — публикация The Guardian, где говорится, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж тайно встречался в Лондоне с экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом

Джулиан Ассанж (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Организация WikiLeaks предложила британской газете The Guardian спор: издание утверждает, что Пол Манафорт, экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, несколько раз тайно встречался с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем. WikiLeaks утверждает, что таких встреч не было.

Ставкой в споре WikiLeaks предлагает считать $1 млн и «голову своего редактора».

«Запомните этот день, когда The Guardian допустила публикацию серийной выдумки, которая полностью уничтожит репутацию газеты. WikiLeaks готова поспорить с The Guardian на миллион долларов и голову своего редактора, что [Пол] Манафорт никогда не встречался с [Джулианом] Ассанжем», — говорится в сообщении организации в Twitter.

О встречах Манафорта и Ассанжа газете рассказали неназванные источники. По данным The Guardian, Манафорт для этого приезжал в посольство Эквадора в Лондоне: Джулиан Асанж не покидает его с 2012 года, так как на территории Британии выписан ордер на его арест.

Встречи имели место в 2013-м, 2015-м, а также в марте 2016 года — когда Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа, указывает газета. Источники The Guardian не знают, о чем они разговаривали и каковы были цели этих посещений.

Издание увязывает последнюю дату, март 2016 года, с публикацией WikiLeaks переписки членов предвыборного штаба Хиллари Клинтон, соперницы Трампа на выборах. Документы, которые, как пишет The Guardian, были переданы WikiLeaks русской разведкой, были опубликованы спустя несколько месяцев после последней предполагаемой встречи.

Источник издания также рассказал, что последняя встреча Манафорта и Асанжа заинтересовала ​ спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года.

Ранее WikiLeaks опровергала контакты Ассанжа с другим бывшим советником Трампа, Роджером Стоуном. О встречах во время президентской гонки 2016 года в США заявлял сам Стоун. По словам представителей WikiLeaks, он ​допустил подобные утверждения, чтобы привлечь к себе внимание. Стоун, согласно заявлению организации, «является никем, ничего не знает, и его уже давно выкинули из команды Трампа как раз из-за такого».

Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа с марта по август 2016 года. Он был был уволен после того, как Украина обвинила его коррупции в 2007–2012 годах.

В США Манафорта обвиняют в нарушении налогового законодательства, отмывании денег, несоблюдении законов о раскрытии информации при лоббировании интересов Украины, работе в качестве незарегистрированного иностранного агента и других нарушениях закона. По части нескольких пунктов обвинения политтехнолог был признан виновным судом присяжных.