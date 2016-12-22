«Роскосмос» пообещал сделать выводы из претензий о сворованных средствах

Госкорпорация «Роскосмос» пообещала сделать выводы из претензий главы Счетной палаты Алексея Кудрина о сворованных средствах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Проверка продолжается, по результатам будут сделаны необходимые выводы и проведены организационные действия», — сказали в «Роскосмосе».

В пресс-службе госкорпорации ТАСС рассказали, что данные Счетной палаты о финансовых нарушениях касаются проверки 2017 года. В «Роскосмосе» добавили, что результаты работы новой администрации госкорпорации за вторую половину 2018 года обнародуют в конце текущего года.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в «Роскосмосе» существуют большие проблемы с нерациональными тратами выделенных средств. Он отметил, что некоторые из них лежат на счетах и не используются месяцами, а «несколько миллиардов утрачено, то есть по сути сворованы». Кудрин рассказал, что компетентные органы проводят расследование, и добавил, что «Роскосмос» стал рекордсменом по масштабу нарушений.