Задержанные за похищение футболиста заявили о заказчике за границей

Video

Один из пятерых задержанных по делу о нападении на футболиста «Зенита» и похищении предпринимателя в Петербурге заявил, что заказчик преступления сейчас находится не в России. Видео допроса опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Его не видел никогда в жизни. Знаю только то, что он не из России. Откуда, не говорили», — рассказал задержанный.

Другие фигуранты дела заявили, что указания получали по телефону — не напрямую от заказчика, а через посредников.

По данным источников РБК и «Фонтанки», жертвами стали футболист сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой и зять депутата Госдумы Вячеслава Макарова Сергей Селегень.

Возбуждено уголовное дело по ст. 126 и 162 УК (похищение человека; разбой). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти и до восьми лет, соответственно (без учета отягчающих обстоятельств).

23 октября, по данным следствия, подозреваемые попытались похитить мужчину у дома по улице Вязовой, но не смогли. Источники рассказали, что это был 27-летний Мостовой. «Фонтанка» писала, что футболиста пытались силой затолкать в машину, но ему помог спастись хоккеист Александр Гракун.

Похищение Селегеня произошло через два дня — те же люди схватили его у супермаркета на Крестовском острове. Очевидец происшествия обратился в полицию, в черте города остановили автомобиль, в котором был похищенный. Его освободили.

По информации СК, фигуранты заставили его перевести около 200 тыс. руб. и потребовали отдать им еще 10 млн руб.

По данным телеканала «78», Селегень сам заявил, что может передать 2,5 млн руб. в качестве выкупа за себя, затем позвонил жене и попросил подготовить эту сумму. По адресу, куда должны были привезти деньги, похитителей ждали полицейские.

МВД назвало организатором похищений петербургского студента-второкурсника, его задержали в Кудрово Ленинградской области.