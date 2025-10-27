 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

МВД показало кадры допроса подозреваемых в попытке похищения Мостового

Появились кадры допроса подозреваемых в попытке похищения футболиста Мостового
Задержанные по подозрению в похищении людей с целью вымогательства утверждают, что выполняли указания, которые им давали по телефону. По данным источника РБК, жертвами стали футболист Мостовой и бизнесмен Сергей Селегень

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала кадры допроса участников группировки, которые подозреваются в похищении граждан с целью вымогательства. Видео размещено в ее телеграм-канале. По данным источников РБК и «Фонтанки», жертвами стали футболист сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой и зять депутата Госдумы Вячеслава Макарова Сергей Селегень.

«Нам звонили по телефону, говорили, что надо делать. Дальнейшие действия мы должны были производить», — рассказал один из допрошенных.

Другой допрошенный отметил, что звонивший был «не из России».

МВД назвало студента организатором похищения футболиста в Петербурге
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

СК Петербурга ранее сообщил, что неудачная попытка похищения произошла 23 октября, вторая — двумя днями позже.

Мостовой — полузащитник футбольного клуба «Зенит» и национальной сборной России. Предыдущий клуб Мостового — «Химки». За сборную он провел 19 матчей и забил 3 гола.

Сергей Селегень женат на Анне Селегень, дочери депутата VIII созыва Макарова. Он указан единственным акционером строительной компании «Физика девелопмент» (Fizika Development). Выручка предприятия за 2024 год составила 121,29 млн руб., прибыль — 14,54 млн руб.

В первом случае речь идет о Мостовом, которого отбил знакомый — хоккеист Александр Гракун, писала «Фонтанка».

Селегеня же 25 октября злоумышленникам удалось похитить. По данным Волк, сообщение о преступлении поступило в полицию от одного из очевидцев. По его словам, на улице возле супермаркета на улице Вязовая неизвестные в масках на автомобиле Toyota Land Cruiser похитили мужчину и направились в сторону Спортивной улицы. Усадив мужчину в иномарку, преступники надели на него наручники, забрали мобильный телефон и стали угрожать пистолетом. Они потребовали у похищенного 10 млн руб. Он перевел им 210 тыс. руб., пообещав, что остальные деньги привезет жена, после чего их остановили полицейские, рассказала представитель МВД.

Автомобиль обнаружили и остановили. В нем находился похищенный мужчина и еще три человека.

Волк также рассказала, что были установлены местонахождение и личность возможного организатора — это второкурсник одного из вузов Санкт-Петербурга. Его задержали в городе Кудрово Ленинградской области.

«Фонтанка» сообщала, что задержанных похитителей наняли через мессенджер Telegram.

МВД назвало студента организатором похищения футболиста в Петербурге
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 и 162 УК РФ (максимальное наказание по обеим статьям — 15 лет лишения свободы).

