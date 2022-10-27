Юрист сообщил о первой отмене уголовного дела о фейках об армии

Юрист Павел Чиков: в России отменили дело по статье о фейках из-за ссылки на ролик о Буче

Защите обвиняемого в распространении фейков об армии удалось доказать, что он разместил в соцсетях ссылку на ролик о событиях в Буче до появления позиции Минобороны. Россия заявляла, что непричастна к убийствам жителей Бучи

Местная жительница идет по пустой улице в городе Буча, 01 апреля 2022 года (Фото: Александр Ратушняк / Reuters)

В Нижнем Новгороде прекратили уголовное преследование жителя города по ч. 1 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России), сообщает правозащитник Павел Чиков в «Телеграме».

«Защите удалось доказать отсутствие у обвиняемого умысла на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о вооруженных силах», — написал Чиков. По его данным, это первый такой случай в России.

Уголовное дело против нижегородца возбудили после того, как он выложил в Сети ссылку на видеоролик о событиях в Буче в апреле этого года.

В итоге дело прекратили за отсутствием состава преступления, поскольку видео было выложено «до выхода официального опровержения Министерством обороны Российской Федерации относительно событий, произошедших в городах Ирпень и Буча Республики Украина».

По словам адвоката Евгения Губина, который защищал подозреваемого по этому делу, следователи «очень хорошо разобрались, провели экспертизу лингвистическую по делу, всесторонне все исследовали». «Дело прекращено за отсутствием состава преступления в отношении моего подзащитного», — сказал он РБК, пояснив, что защита уже получила постановление о прекращении уголовного разбирательства.

РБК также направил запрос в управление СК России по Нижегородской области.

В начале апреля украинские власти и ряд западных СМИ, в том числе Reuters и AFP, опубликовали кадры из Бучи и Ирпеня в Киевской области, которые незадолго до этого покинули российские военные. На кадрах были видны трупы мирных жителей. Мэр Бучи Анатолий Федорук говорил AFP, что изображенных людей застрелили, а также заявил о сотнях людей, найденных в братских могилах.

Минобороны России назвало опубликованные материалы постановкой и заявило, что в период, когда город находился под контролем российских военных, «ни один местный житель не пострадал». В Минобороны также указали, что свидетельства преступлений в Буче появились лишь на четвертый день, когда в город приехали сотрудники СБУ и украинского телевидения. Кремль назвал события в украинской Буче подлогом, цель которого — очернить российскую армию.

В марте Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных и призывы к антироссийским санкциям. Согласно этому закону, за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации предусмотрен штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы до трех лет. Если распространение дезинформации повлекло тяжкие последствия, тюремный срок составит от десяти до 15 лет.

За публичную дискредитацию вооруженных сил грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., принудительные работы либо лишение свободы до трех лет. Под запрет также попали призывы к введению санкций в отношении России. Наказание — штраф до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трех лет (со штрафом до 200 тыс. руб.).