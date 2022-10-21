СК проверит мэра украинских Черновцов по статье о «фейках об армии»

Мэра украинского города Черновцы Романа Кличука проверит СКР из-за постов в соцсетях о действиях российских военных в Буче

Фото: Андрей Любимов / РБК

В четверг, 20 октября, в Чертановском отделе ГСУ СКР по Москве начали проверку мэра украинского города Черновцы Романа Кличука по статье о фейках о действиях российских Вооруженных сил. Об этом РБК сообщили два источника, близких к СКР.

Проверка будет проводиться по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил). Максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В материалах проверки говорится, что в ходе мониторинга интернета в аккаунтах Кличука в Facebook и Instagram (владелец соцсетей компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) была обнаружена негативная информация о деятельности российской армии, в частности «фотографии из города Буча с погибшими людьми, убийство которых приписывается российским военнослужащим, что, согласно информации российского Генштаба, не соответствует действительности», говорится в материалах СК. Провести в рамках Международного уголовного суда расследование обстоятельств гибели людей в Буче будет затруднительно, потому что ни Россия, ни Украина не входят в состав этого суда, ранее заявляли в МИДе.

Фото и видео из города Бучи под Киевом украинские власти и западные СМИ распространили в начале апреля. На них показаны тела людей в гражданской одежде. Мэр города Анатолий Федорук сообщил также о найденных братских могилах. Минобороны России назвало опубликованные материалы постановкой и заявило, что в период, когда город находился под контролем российских военных (ушли из Бучи 30 марта), «ни один местный житель не пострадал».

Кличук в ноябре 2020 года победил на выборах мэра Черновцов, получив 59,54% голосов избирателей. Он был выдвиженцем от украинской партии «Единая альтернатива».

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Ранее РБК сообщал, что уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась в Мосгорсуд с просьбой проверить «анализ применения» ст. 207.3 УК. В сентябре группа муниципальных депутатов и адвокатов обратилась к столичному омбудсмену с просьбой добиться проверки статьи о «военных фейках» в Конституционном суде и направить в Мосгорсуд «анализ ст. 207.3 УК и существующей практики ее применения в Москве». Они указывали, что положения ст. 207.3 УК сформулированы «крайне неопределенно, что может привести к их широкому толкованию и решительному произволу при их применении».

В России возбуждено более 75 уголовных дел по статье о «военных фейках». Из публичных персон по ней проходили политик Илья Яшин (внесен в реестр иноагентов), автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов, адвокат Дмитрий Талантов и другие.